Claude يراقبك.. أنثروبيك تطلق ميزة تكشف كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة أنثروبيك Anthropic، عن ميزة جديدة تحمل اسم Reflect ضمن مساعدها الذكي Claude، تتيح للمستخدمين تتبع وتحليل طريقة استخدامهم للذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي بعادات الاستخدام وجعل Claude جزءا أكثر تكاملا من سير العمل اليومي.

لوحة تحكم لتحليل استخدام Claude

توفر Reflect لوحة معلومات مدمجة تعرض إحصاءات حول استخدام Claude، بما في ذلك الموضوعات التي يناقشها المستخدم، وأنماط الاستخدام، وأنواع المهام التي يعتمد فيها على الذكاء الاصطناعي، مما يمنحه رؤية أوضح لكيفية دمج الأداة في أعماله اليومية.

ورغم أن الميزة لا تحسب الوقت الذي وفره المستخدم بفضل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، فإن عرض سجل الاستخدام بصورة منظمة قد يعزز شعور المستخدم بأن Claude أصبح أداة أساسية في حياته العملية.

تشجيع على الاستخدام المتوازن

لا تقتصر Reflect على عرض البيانات، بل تشجع أيضا على الاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي من خلال طرح أسئلة دورية تحفز المستخدم على التفكير، مثل: "ما الشيء الذي ترغب في الاستمرار بإنجازه بنفسك، حتى لو كان Claude يستطيع إنجازه بشكل أسرع؟".

كما تتضمن الميزة أدوات لتحديد ساعات هادئة يتوقف خلالها استخدام Claude، أو إرسال تذكيرات بأخذ فترات راحة، في إشارة إلى إدراك أنثروبيك لاحتمال الإفراط في استخدام روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

استخدام Claude

تعزيز الارتباط بالمنصة

وتستفيد أنثروبيك من Reflect أيضا لتوجيه المستخدمين نحو استخدام مزايا Claude بصورة أكثر فاعلية، فعلى سبيل المثال، قد تقترح الميزة استخدام خاصية Projects بدلا من إعادة شرح سياق العمل في كل محادثة جديدة، وهو ما يساعد على دمج Claude بشكل أعمق في سير العمل اليومي ويزيد من ارتباط المستخدم بالمنصة.

خصوصية البيانات

وأكدت أنثروبيك أن Reflect قد تعرض إشارات عامة إلى بعض المحادثات الحساسة، لكنها تستثني بالكامل أي محادثات مرتبطة بأدوات التكامل الخاصة بالبيانات الصحية. كما شددت الشركة على أن البيانات المعروضة داخل لوحة التحليلات لا تستخدم لأي أغراض أخرى.

وتتوفر ميزة Reflect حاليا في مرحلة الإصدار التجريبي لمستخدمي خطط Free وPro وMax الذين فعلوا ميزة الذاكرة Memory، على أن تضيف الشركة لاحقا مؤشرات توضح إجمالي الوقت الذي يقضيه المستخدم في التفاعل مع Claude.