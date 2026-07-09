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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مساعد ذكي في جيبك.. أنثروبيك تطلق Claude Cowork للهواتف الذكية

أنثروبيك تطلق Claude Cowork للهواتف الذكية
أنثروبيك تطلق Claude Cowork للهواتف الذكية
لمياء الياسين

أعلنت شركة أنثروبيك  أنها توسع إمكانيات تطبيق Claude Cowork من تطبيق سطح المكتب إلى الويب والهواتف المحمولة.

ستبدأ خدمة Claude Cowork على الهاتف المحمول والويب كميزة تجريبية مع طرح تدريجي على خطط مدفوعة مختارة.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة أنثروبيك بتمديد إمكانية الوصول إلى لعبة Claude Fable 5 لجميع الخطط المدفوعة لبضعة أيام أخرى.

 

تطبيق Claude Cowork قادم إلى أجهزة iPhone و iPad

ويتيح تطبيق Claude Cowork بتنفيذ مهام متعددة الخطوات نيابةً عن المستخدم، مثل تنظيم الملفات، وإمكانية البحث في الموضوعات، وإعداد التقارير، والعمل عبر التطبيقات المتصلة، وذلك دون الحاجة إلى متابعة كل خطوة يدويًا.

ويمنح التطبيق الجديد المستخدمين إمكانية بدء المهام وإدارتها وذلك عبر متصفح الإنترنت أو هواتف آيفون وأندرويد، مما قد يجعل الخدمة أكثر ملاءمة للعاملين خارج المكاتب أو أثناء التنقل، مع استمرار تنفيذ المهام في الخلفية.

وأوضحت الشركة أن تطبيق الحاسوب لنظامي macOS وويندوز سيظل يوفر أكثر التجارب تكاملًا، إذ يمكنه الاحتفاظ بإمكانية الوصول المباشر إلى الملفات المحلية، وذلك في حين يركّز الإصداران الخاصان بالويب والهواتف على إسناد المهام، ومتابعة تقدمها، وبدء مراجعة النتائج.

وأجرت أنثروبيك تحديثات على البنية الخلفية للخدمة؛ إذ أصبحت جلسات Claude Cowork تعمل افتراضيًا سحابيًا وذلك بدلًا من الاعتماد على بقاء الحاسوب قيد التشغيل. ويتيح ذلك للمستخدم امكانية بدء المهمة على حاسوبه، ثم القيام بمتابعتها عبر هاتفه أو متصفح الويب وذلك دون انقطاع، مع استمرار تنفيذ المهام حتى عند إغلاق الحاسوب المحمول.

ومن المقرر أن يبدأ طرح الميزة وذلك لمشتركي باقة Max ، على أن تصل خلال الأسابيع المقبلة إلى المشتركين وبالتزامن مع إطلاق تطبيق Claude Cowork عبر الويب والهواتف، أعلنت شركة أنثروبيك تمديدمضاعفة حدود استخدام الخدمة حتى 5 أغسطس، لإتاحة وقت أطول للمستخدمين لتجربة إمكاناتها.

شركة أنثروبيك تطبيق Claude Cowork الهواتف المحمولة الهاتف المحمول لعبة Claude Fable 5 الويب لعبة Fable 5

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