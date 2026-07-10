مرموش يوجه رسالة مؤثرة للجمهور بعد عودة المنتخب من كأس العالم 2026

وجه عمر مرموش، نجم منتخب مصر، رسالة مؤثرة إلى الجماهير، عقب وصول بعثة “الفراعنة” إلى أرض الوطن، بعد انتهاء مشوارها في بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً فخره بتمثيل منتخب مصر.

وقال مرموش عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”: “مفيش حد بيمثل بلده من غير ما يسيب جزء من قلبه في الملعب، ومفيش شرف أكبر من تمثيل مصر”.

وأضاف: “إحنا جيل لسه عنده كتير يقدمه، وهنفضل نشتغل عشان نرفع اسم مصر ونوصله للمكانة اللي يستحقها”.

وختم، قائلا: “شكرا لكل واحد ساند، وانتقد، وآمن”، قبل أن يختتم رسالته بكلمات حملت وعدا بالمستقبل: “راجعين أقوى يا أم الدنيا”.