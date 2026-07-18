لميس الحديدي: تصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن يثير مخاوف جديدة

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران يشير إلى دخول المنطقة مرحلة جديدة من التوتر، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين لم تصمد طويلًا أمام تطورات الأحداث الأخيرة.

القصف المتبادل بين واشنطن وطهران

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، إن الاتفاق الذي تم توقيعه في 17 يونيو الماضي بدا أنه يتراجع سريعًا بعد عودة القصف المتبادل بين واشنطن وطهران، موضحة أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدًا عسكريًا متزايدًا بين الطرفين.

وأشارت إلى أن اليوم الأخير شهد تصعيدًا غير مسبوق، مع تنفيذ الولايات المتحدة ضربات ضد أهداف إيرانية، في الوقت الذي وسعت فيه إيران نطاق ردودها لتتجاوز استهداف القواعد الأمريكية في الخليج إلى استهداف منشآت وبنية تحتية في بعض دول المنطقة، ومنها محطات كهرباء ومياه في الكويت.

التصعيد بين واشنطن وطهران

ولفتت الحديدي إلى أن إسرائيل قد تكون أمام احتمال الانخراط بشكل أكبر في دائرة التصعيد بين واشنطن وطهران، متسائلة عن تداعيات أي توسع في المواجهة على أمن المنطقة، خاصة فيما يتعلق بحركة النفط وخطوط الإمداد العالمية.

سلاسل الإمداد العالمية

وأكدت أن الاهتمام المصري بتطورات الأوضاع في مضيق هرمز يرتبط بأهميته الاقتصادية والاستراتيجية، موضحة أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي قد ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة.

وأضافت أن أسعار النفط شهدت ارتفاعًا مع تصاعد التوترات، بعدما وصلت إلى نحو 88 دولارًا للبرميل، عقب تراجعها إلى حدود 70 دولارًا بعد توقيع مذكرة التفاهم.

موجة جديدة من التصعيد

واختتمت لميس الحديدي حديثها بالتساؤل حول مستقبل المنطقة، قائلة إن التطورات الحالية تطرح سؤالًا مهمًا: هل تتجه المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد والاشتباك، أم أن ما يحدث لا يزال في إطار مواجهة محسوبة بين طهران وواشنطن؟.