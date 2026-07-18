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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع جهود أجهزة المحافظة لحل شكاوى المواطنين

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، استمرار جهود المتابعة والرصد لشكاوى المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، موجهًا جميع المسؤولين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية والأجهزة والهيئات بسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار قام مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع هندسة ري المنصورية باستكمال أعمال رفع ناتج تطهير ترعة منشأة رضوان من جانبي الطريق استجابةً لشكاوى المواطنين.
وقامت حملة من حي جنوب الجيزة برفع مختلف صور الإشغال من ميدان المنيب وإزالة مقهى مخالف تسببت في تضرر المواطنين لإعاقة الحركة المرورية. 
كما نفذ الحي من خلال إدارة الحدائق أعمال تقليم الأشجار ورفع المخلفات من شارعي ٦ أكتوبر وقطعة أرض بشارع محمد زاهر إلى جانب تحرير محاضر مخالفات بيئية للمخالفين.
كما وجه حي العمرانية بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، فرق النظافة لرفع المخلفات وتراكمات القمامة من نفق المكرونة وشارع أبو ضيف وسلم مشاة محور الفريق كمال عامر أمام شارع خاتم المرسلين، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بالمناطق المحيطة.
وفي حي بولاق الدكرور تم فض شوادر بيع الأغنام العشوائية ونقاط الفرز بشارعي الأربعين والعشرين كما شُنت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع أبو زيد بدر (٢) المتفرع من شارع العشرين أسفرت عن مصادرة ٩٠ حالة إشغال وإيداع المضبوطات بمخازن الحي مع تحرير المحاضر القانونية بحق المخالفين. كما تم، بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل الدفع بالعمال والمعدات لرفع المخلفات من شارع ترعة عبد العال، بالإضافة إلى تغيير وصلة صرف مكسورة بشارع حسين محمود، تسببت في حدوث حفرة نتيجة تسرب بخط الصرف الصحي، وذلك بمعرفة الشركة المنفذة لأعمال المشروع بالمنطقة.
وبنطاق حي الهرم، تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة بشارع الثلاثيني الجديد وشارع عودة سلامة المتفرع من شارع سليم حيث جرى رفع تراكمات القمامة مع التنبيه على شركات الجمع السكني بتكثيف أعمال النظافة بتلك القطاعات لمنع تراكم المخلفات كما تم تنفيذ حملة لرفع المخلفات من نفق المنشية.
كما قامت أجهزة حي الطالبية بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بمحيط نادي الطالبية وفض نقاط الفرز بشارع كفر طهرمس.
وفي إطار تحسين خدمات مياه الشرب قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستحداث خط مياه شرب إضافي بقطر ٢٠٠ مم بشارع سلامة بيومي بمنطقة العشرين بمدينة أوسيم وذلك لتعزيز ضخ مياه الشرب بالمنطقة والقضاء على الانقطاعات المتكررة، وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة رفع مخلفات

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