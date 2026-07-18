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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدواجن تواصل التراجع اليوم السبت .. الكيلو يبدأ من 67 جنيهًا بالمزارع والبيض مستقر

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

واصلت أسعار الدواجن البيضاء تراجعها في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، مدفوعة باستمرار وفرة المعروض وزيادة الإنتاج، ليسجل سعر الكيلو في المزارع نحو 67 جنيهًا، بينما تراوح سعره للمستهلك بين 77 و82 جنيهًا وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتداول.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل استقرار ملحوظ بأسعار البيض، بالتزامن مع استمرار توازن العرض والطلب، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة الحالية.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم 67 جنيهًا للكيلو في المزارع، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 77 و82 جنيهًا. كما سجلت الدواجن الساسو نحو 88 جنيهًا بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 98 و108 جنيهات للكيلو، بينما بلغ سعر الدواجن الأمهات نحو 45 جنيهًا بالمزرعة، وتراوح سعرها للمستهلك بين 55 و60 جنيهًا للكيلو.

وفي سوق البيض، استقرت الأسعار دون تغيرات ملحوظة، إذ تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات، والبيض الأحمر بين 100 و110 جنيهات، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي ما بين 120 و130 جنيهًا.

كما استقرت أسعار الكتاكيت، ليتراوح سعر الكتكوت الأبيض (شركات) بين 8 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت الساسو نحو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 6 و7 جنيهات، بينما بلغ سعر كتكوت الفيومي نحو 6 جنيهات.

وأكدت بيانات قطاع الدواجن استمرار وفرة الإنتاج، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب دعم خطط التوسع في التصدير، في ظل امتلاك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن وبيض المائدة، واستمرار جهود الدولة لتطوير القطاع وزيادة قدرته التنافسية.

اسعار الدواجن سعر البيض سعر الدواجن

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