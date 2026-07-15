إير كايرو تتوسع وتوقع اتفاقا مع شركة عالمية لتحسين إدارة علاقات العملاء

وقعت شركة إيركايرو اتفاقيات لتطبيق نظام Customer Relationship Management (CRM)، بالتعاون مع شركة Salesforce، المزود العالمي الرائد لحلول إدارة علاقات العملاء، وشركة Arcsen، التي ستتولى تنفيذ وتشغيل الحل التقني للخدمات المقدمة، وذلك في خطوة جديدة تعكس التزامها بالتحول الرقمي وتعزيز تجربة العملاء

وتعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا في مسيرة التحول الرقمي لشركة إيركايرو، حيث تصبح من أوائل شركات الطيران المصرية التي تتبنى منصة Salesforce CRM العالمية ، بما يدعم تطوير منظومة خدمة العملاء والمبيعات والتسويق، ويعزز قدرة الشركة على تقديم تجربة سفر أكثر تميزًا وابتكارًا.

شهدت مراسم توقيع الاتفاقيات حضور عدد من قيادات الشركات الثلاث، حيث أستقبل السيد حسين شريف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيركايرو، كل من السيد محمد الخوطانى مدير عام شركة Salesforce لمنطقه الشرق الاوسط ، والسيد محمد عبدالسلام، الرئيس التنفيذي لشركة Arcsen، الشريك الاستشاري والتنفيذي للمشروع بمقر شركة أيركايرو لتوقيع الإتفاقيات و الوفود المصاحبة لهم.

وفي حضور محمد الخوطاني، المدير العام لشركة Salesforce في منطقة الشرق الأوسط، ومحمد حجازي، المدير الإقليمي لشركة Salesforce في مصر و معتز السيسي المديرالإقليمي للشرق الأوسط ، أكدت Salesforce اعتزازها بالتعاون مع شركة إيركايرو في هذا المشروع الرائد، الذي يمثل أول تطبيق متكامل لمنصة Salesforce Customer 360 في واحدة من أكبر شركات الطيران المصرية.

و أكد أن المنصة ستحقق سرعة وكفاءة، والاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتعزيز تجربة السفر لعملاء إيركايرو من خلال توفير مساعدين رقميين مدعومين بالذكاء الاصطناعي يعملون على مدار الساعة لمساعدة المسافرين في حجز الرحلات، وإدارة الحجوزات، وإتمام إجراءات السفر، والإجابة الفورية على الاستفسارات، وتقديم عروض وتوصيات مخصصة، والتعامل الإستباقي مع أي تغييرات أو تأخيرات في الرحلات، بما يسهم في تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وذكاءً ورضا للعملاء.

وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي لشركة إيركايرو، حيث سيتم تطبيق منظومة متكاملة لإدارة علاقات العملاء تعتمد على منصة Salesforce Customer 360، بما يشمل إدارة المبيعات، والتسويق، وخدمات العملاء، وبرامج الولاء، ومراكز الاتصال، وإدارة الشكاوى والتعويضات، والتعامل مع حالات اضطراب الرحلات، وخدمات الشحن الجوي، بما يوفر رؤية موحدة وشاملة للعميل ويعزز جودة الخدمات المقدمة عبر مختلف نقاط التواصل. هذا و قد أكد الأستاذ حسين شريف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيركايرو، خلال مراسم التوقيع " أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتحديث بنيتها الرقمية وتبني أحدث الحلول التكنولوجية العالمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين."

وأضاف: " يمثل تطبيق نظام CRM نقلة نوعية في أسلوب إدارة علاقاتنا مع العملاء، حيث سيمكننا من تقديم خدمات أكثر كفاءة وتخصيصًا، وتحسين سرعة الاستجابة، وتعزيز التواصل مع عملائنا عبر مختلف القنوات الرقمية، بما يسهم في رفع مستويات رضا العملاء ودعم خطط النمو المستقبلية للشركة."

ومن خلال هذه الشراكة، تقدم Salesforce أحدث تقنيات وتطبيقات إدارة علاقات العملاء الإلكترونية، فيما تتولى Arcsen إدارة تنفيذ وتشغيل المنصة الرقمية ، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإعتمادية حيث يتيح النظام الجديد لشركة إيركايرو إنشاء منصة موحدة لإدارة بيانات العملاء، وتحليل سلوكهم وتفضيلاتهم، بما يساعد على تطوير الحملات التسويقية، وتحسين خدمات ما قبل الرحلة وأثناءها وبعدها، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار اعتمادًا على البيانات والتحليلات الذكية> ويؤكد إبرام شركة إيركايرو لهذه الاتفاقية ، حرصها على الاستثمار في الحلول الرقمية الحديثة ، بما يعزز مكانتها التنافسية في سوق الطيران، ويدعم رؤية وزارة الطيران المدني نحو تطوير الخدمات ورفع جودة تجربة السفر، حيث سبق و قد أطلقت ايركايرو خدمات رقمية متطورة وفرت المزيد من الراحة والرفاهية و سرعة أداء الخدمات لعملائها مثل خدمة Online Check In و بوابة إيركايرو الجديدة لتوفير خدمات الطيران و الإقامة الفندقية و التنقلات AIRCAIRO Holidays و غير ذلك من الخدمات الرقمية التي كانت إيركايرو سباقة في تطبيقها .

وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب حسين شريف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيركايرو، عن خالص تقديره وامتنانه لفرق العمل بشركة إيركايرو، وشركة Salesforce، وشركة Arcsen، مثمنًا ما بذلوه من جهود مكثفة وعمل دؤوب طوال مراحل الإعداد للمشروع.وأكد أن فرق العمل بكافة الجهات قد نجحت، بروح من التعاون والتكامل، في إنجاز جميع الدراسات الفنية والإدارية، ووضع الحلول التقنية والتنفيذية اللازمة لإطلاق المشروع وفق جدول زمني قياسي، وبأعلى درجات الكفاءة والاحترافية، بما يعكس الالتزام المشترك بإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

كما أشار إلى أن هذا الإنجاز يجسد الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها العنصر البشري عندما تتكامل الخبرات وتتضافر الجهود نحو هدف واحد، مؤكدًا أن العمل الجماعي القائم على تبادل المعرفة، والابتكار، والالتزام بمعايير التميز، هو الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الشراكة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تعزز مكانة إيركايرو كشركة طيران وطنية تتبنى أحدث الحلول الرقمية العالمية، وتسهم في تقديم تجربة سفر أكثر تميزًا لعملائها، بما يدعم مسيرة النمو المستدام ويواكب أفضل الممارسات العالمية في صناعة النقل الجوي.

قال حسين شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – إيركايرو، إن "يمثل هذا المشروع محطة مهمة في رحلة التحول الرقمي لشركة إيركايرو، ويعكس التزامنا بتبني أحدث الحلول التقنية العالمية لتطوير تجربة عملائنا. اختيار Salesforce جاء بعد دراسة مستفيضة للسوق العالمي، لما تتمتع به المنصة من ريادة عالمية وقدرات متقدمة في إدارة علاقات العملاء، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز ولاء العملاء، ودعم خطط النمو والتوسع المستقبلية للشركة."

وتُعد Salesforce، التي تأسست عام 1999، المنصة الرائدة عالميًا في إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتحافظ على أكبر حصة سوقية عالميًا، كما تُصنف باستمرار ضمن فئة Leaders في تقارير Gartner وIDC بفضل رؤيتها المتكاملة وقدرتها العالية على التنفيذ من كلمة محمد عبدالسلام الرئيس التنفيذي Arcsen "نفخر بشراكتنا مع إيركايرو في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يمثل نقلة نوعية في رحلة التحول الرقمي لقطاع الطيران المصري. تمتلك Arcsen سجلًا حافلًا في تنفيذ حلول Salesforce لشركات طيران ومؤسسات كبرى في المنطقة، وسنوظف هذه الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لتمكين إيركايرو من تقديم تجربة سفر رقمية أكثر تخصيصًا وسلاسة لعملائها” وأشار عبد السلام إلى أن Arcsen تُعد من أبرز شركاء Salesforce في الشرق الأوسط، وهي متخصصة في حلول اداره علاقات العملاء، الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات والتحول الرقمي، وقد حصدت عدة جوائز من Salesforce تقديرًا لتميزها في جودة التنفيذ وتطوير الكفاءات التقنية.