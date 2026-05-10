جنات تستأنف نشاطها الفني بأغنية جديدة بعنوان يا عيني بعد تعافيها من أزمتها الصحية

عادت الفنانة جنات إلى الساحة الفنية بقوة، بعدما كشفت عن أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم يا عيني، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية الرقمية، عقب تعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية وأثارت قلق جمهورها ومحبيها.

وشهدت الأغنية الجديدة تفاعلاً واسعاً منذ اللحظات الأولى لطرحها، حيث عبّر جمهور جنات عن سعادتهم الكبيرة بعودتها إلى نشاطها الفني، مؤكدين أن العمل يحمل بصمتها الغنائية المميزة التي اعتاد عليها جمهورها على مدار السنوات الماضية.

وتأتي الأغنية بطابع عاطفي درامي يمزج بين الإحساس القوي وكلمات التحدي بعد انتهاء علاقة عاطفية، إذ تقدم جنات من خلالها حالة من القوة والثقة بالنفس بعد تجربة حب فاشلة، وهو ما ظهر بوضوح في كلمات الأغنية التي لاقت إعجاب المتابعين، خاصة المقطع الذي تقول فيه: “يا عيني عبيط ميعرفش إن أنا نسيته”، والذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في تنفيذ العمل عدد من صناع الموسيقى، حيث جاءت الأغنية بتوقيع الشاعر محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، فيما تولى محمد مجدي مهمة التوزيع والميكس والماستر، كما شارك مصطفى نصر بالعزف على الجيتار، وشاهي على آلة الكيبورد، بينما أشرف على تنفيذ العمل أحمد عاطف.

وفي سياق متصل، تداول جمهور الفنانة العديد من التعليقات الإيجابية التي أشادت بجودة الأغنية وصوت جنات، حيث وصفها البعض بأنها واحدة من أهم الأصوات النسائية في الوطن العربي، مؤكدين أن الأغنية تمثل عودة قوية لها بعد فترة الغياب الأخيرة بسبب ظروفها الصحية.

كما اعتبر عدد من المتابعين أن الأغنية تواصل سلسلة النجاحات التي تحققها جنات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الأغاني الرومانسية التي تتميز فيها بإحساسها الهادئ وأدائها العاطفي المميز، وهو ما جعل جمهورها يترقب أعمالها الجديدة باستمرار.