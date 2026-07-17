تحذير من سلق البيض لأكثر من 10 دقائق

حذرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، من الإفراط في سلق البيض، مؤكدة أن المدة المثالية لسلقه لا تتجاوز 10 دقائق من بداية غليان الماء، للحفاظ على قيمته الغذائية وصفاته الطبيعية.

وأوضحت سماح نوح، أن إطالة مدة السلق تؤدي إلى انخفاض القيمة الغذائية للبيض، كما تتسبب في تغير لون الصفار وظهور رائحة تشبه الكبريت، نتيجة تفاعل عنصر الكبريت الموجود في بياض البيض مع الحديد الموجود في الصفار، ما يؤدي إلى تكوين مركب كبريتيد الحديد الذي يسبب ظهور الحلقة الرمادية أو الخضراء حول الصفار ويغير من خصائص البيضة.

وأضافت، في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن ترك البيض على النار لفترات طويلة ليس له أي فائدة، بل يؤثر على جودته،

ونصحت بمتابعة مدة السلق بدقة، ورفع البيض من الماء الساخن بعد مرور 10 دقائق للحصول على بيض مسلوق بقوام جيد وقيمة غذائية أفضل.