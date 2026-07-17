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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر عبد الحميد: لو طلبوا مني حراسة بوابة الزمالك سأوافق.. ولم أشعر بالتقدير

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف تامر عبد الحميد “دونجا”، لاعب الزمالك السابق، كواليس رحيله عن قطاع الناشئين بالنادي، مؤكدًا أنه لم يحصل سوى على راتب شهرين فقط طوال فترة عمله التي استمرت 10 أشهر، معربًا عن حزنه بسبب طريقة رحيله.

وقال دونجا، في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، إنه كان يتمنى الاستمرار داخل قطاع الناشئين، لكنه اتخذ قرار الرحيل منذ شهر ونصف بسبب عدم وجود عدالة، مشيرًا إلى أنه كان يدفع من ماله الخاص لتسيير بعض الأمور داخل القطاع.

وأضاف أن إدارة الزمالك أخبرته بأن منصبه سيكون مساعدًا للمدير الفني لقطاع الناشئين، إلا أنه لم يتم تعيين مدير فني حتى الآن، مؤكدًا أنه لم يشعر بالتقدير داخل النادي رغم عدم حصوله على مستحقاته كاملة.

وأشاد دونجا بالمدافع الشاب خالد السيد، مؤكدًا أنه من أفضل المواهب في قطاع الناشئين، وأنه سيكون إضافة قوية للفريق الأول حال تصعيده.

وأكد نجم الزمالك السابق أنه لا يحب الحديث بشكل سلبي عن النادي، وأنه يكن كل الحب والتقدير للقلعة البيضاء، مشددًا على أنه لو طُلب منه حراسة بوابة النادي سيوافق، لأنه يعشق الزمالك.

كما أعرب دونجا عن تمنياته بالتوفيق لحازم إمام في عمله داخل قطاع الناشئين، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يعلم سبب استمرار تواجد بدر حامد داخل النادي رغم رحيله منذ فترة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن العمل داخل نادي الزمالك يمنح أي شخص خبرات كبيرة، قائلًا: “من يعمل يومًا واحدًا في الزمالك ستكون لديه القدرة على العمل في أي نادٍ”.

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