أمير مرتضى منصور يعتزم الترشح لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن اعتزام أمير مرتضى منصور خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة، مؤكدًا أنه يستعد للترشح على منصب رئيس القلعة البيضاء.





وقال الكومي، عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن أمير مرتضى منصور ينوي الترشح لرئاسة الزمالك، في ظل استعداد النادي لفتح صفحة جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات، وسط ترقب من جماهير القلعة البيضاء للأسماء التي ستدخل السباق الانتخابي.

وأضاف الكومي أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات مكثفة من جانب المرشحين المحتملين لتشكيل قوائمهم الانتخابية وعرض برامجهم على أعضاء الجمعية العمومية، في انتظار الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات وفتح باب الترشح.