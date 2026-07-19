تضامن الشرقية تسلم كراسي متحركة لغير القادرين

أكد أحمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تحت رعاية المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نجحت جمعية الأورمان فى تسيلم 9 كراسي متحركة لذوى الهمم من قرى ونجوع مراكز محافظة الشرقية.

وشدد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم ذوى الهمم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى لهم.

وقال «عبدالمتجلى» إن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيكا بين جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة جاء ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية، لدعمها المستمر لجميع مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التى تنتهجها محافظ الشرقية، فدائماً مكتبها مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وقال إنه تم التسليم بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية لتحديد الحالات المستحقة.