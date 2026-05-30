الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري .. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة

عبد الفتاح تركي

طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري هي محل اهتمام كثير من المواطنين الراغبين في توثيق عقد ملكية شقة في الشهر العقاري، لضمان حقوقهم، ومنعًا لأي منازعات مستقبلية، وكذلك لتسهيل عملية التعامل على الوحدة السكنيّة، سواء بالبيع أو الإيجار، لذا سنحاول في هذا التقرير إيجاز طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري.

طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2026

  • التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل.
  • تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك.
  • إرفاق المستندات المطلوبة.
  • سداد الرسوم والمصروفات الإدارية المقرّرة.
  • تسلّم إيصال برقم وارد.

خلال 24 ساعة ستصل رسالة إلى الهاتف المسجل لدى المأمورية تفيد بإحدى الحالات الآتية: 

  • قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة.
  • عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
  • إرجاء بحث الطلب، إذا تبيّن وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، ويتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه.
الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري 2026

حين تقديم طلب من أجل تسجيل الشقة في الشهر العقاري، سواء يدويًّا أو إلكترونيًّا، يتعين عليك إرفاق الأوراق الآتية:

  • ملء نموذج طلب التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.
  • بيانات كل طرف وصفته وسلطته.
  • السند القانوني لطب التسجيل (عقد بيع نهائي أو ابتدائي للشقة)
  • بيان رفع مساحي من أي مكتب مساحة مُعتمد أو من الجهات المختصة (إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
  • رخصة مبانٍ للعقار محل الطلب.
رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري 2026 في مصر

وفقا للقانون رقم (9) لسنة 2022، من المفترض أن تكون مصاريف تسجيل شقة بالشهر العقاري 2026 لا تزيد على 500 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات النشر والانتقال، في حين قد ترتفع قيمة رسوم تسجيل الشقة في الشهر العقاري وفق مساحتها وموقعها الجغرافي.

الحالات التي تنطبق عليها نماذج الشهر العقاري الجديدة وكيفية الحصول على البيان المساحي الرقمي المطلوب، قبل التوجه إلى مأموريات الشهر العقاري عليك معرفة التكاليف وخطوات التسجيل نفسها والمستندات المطلوبة.

مدة تسجيل شقة في الشهر العقاري

وفقا لما حددته اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشهر العقاري الجديد رقم (9) لسنة 2022، يتم استغراق مدة تصل إلى 37 يومًا بحد أقصى للبت في طلب تسجيل الشقة أو العقار  نهائيًّا، ويتم التوجه بعدها إلى مكتب الشهر العقاري التابع له وتسلُّم المحرر المشهر.

الحالات التي يجوز لها تسجيل الشقة في الشهر العقاري

  • من لديه عقد نهائي
  • من لديه عقد عرفي ومستند يفيد الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية
  • وضع اليد ومستند يفيد الحيازة لمدة 15 سنة بحسن نية
  • أنواع نماذج التسجيل في الشهر العقاري
  • نموذج خاص بحالة تحقيق واقعة مادية
  • نموذج خاص بحالة التصرف من محرر مشهر
  • نموذج خاص بحالة قيد حق عيني تبعي
  • نموذج خاص بحالة شهر عريضة دعوى
  • نموذج خاص بحالة شهر حكم نهائي «فصل موضوعي»
  • نموذج خاص بحالة شهر حكم نهائي «صلحا أو تسليم بالطلبات»
  • نموذج خاص بحالة شهر حق إرث.
  • نموذج خاص بحالة شهر إنهاء وقف.
