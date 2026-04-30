محاكمة مديرة مكتب الشهر العقاري السابقة وباحث لتزويرهما محررات رسمية

تستكمل محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس 30 إبريل 2026، محاكمة مديرة مكتب توثيق الشهر العقاري السابق بدمنهور وباحث قانوني، بتهمة تزوير محررات رسمية، لصالح مستفيد هارب، بهدف الاستيلاء على محل تجارى بمنطقة المنشية بالإسكندرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم

كان المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرر إحالة ثلاثة متهمين منهم شخص هارب الى محكمة الجنايات فى القضية التى تحمل رقم 31121 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025، لاتهامهما بتهمة تزوير محررات رسمية، حيث وجهت النيابة للمتهمين "ر إ.ز" و "محمد م.ع" استغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محرر رسمي "توكيل عام"، بالإضافة إلى المتهم "من. ن.م" هارب وصدر أمر بضبطه وإحضاره.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة لم تكن مجرد خطأ إداري، بل كانت تزويرا ماديا ومعنويا متعمداً، فقد قام المتهم الثاني بإثبات حضور شخص يدعى "أحمد ف.م" على خلاف الحقيقة لتمكين المتهم الثالث الهارب من الحصول على توكيل رسمي يتيح له التنازل عن عقد إيجار محل تجاري يتبع هيئة الأوقاف المصرية بسوق العطارين بالمنشية.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمة الأولى رئيسة المكتب الشهر العقاري السابق بدمنهور بختم المستند المزور بخاتم شعار الجمهورية مع علمها اليقيني بكونه مزوراً، مما أدى لضياع رسوم الدولة والإخلال بحقوق الموكل الأصلي.