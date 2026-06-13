تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس

في إطار حرصها الدائم علي تقديم المعلومات الدوائية بشكل علمي ، حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها من التعامل الخاطيء مع أدوية إنقاص الوزن .

وقالت هيئة الدواء في تحذريها ، من المهم معرفة أمور عديدة قبل استخدام أدوية إنقاص الوزن، ولابد أن تكون تلك الأدوية تحت إشراف طبيب دون غيره .

وشددت هيئة الدواء علي أنه ﻿﻿يجب أن يصاحب استخدام أدوية التخسيس وإنقاص الوزن ، اتباع نظام غذائي صحي ،وممارسة الرياضة ، كما ﻿﻿يجب إخبار الطبيب بكل الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها



وناشدت هيئة الدواء المصرية ﻿﻿من عدم مشاركة أدوية التخسيس وإنقاص الوزن مع الآخرين ، موضحة أنه يجب استشارة الطبيب فوراً حال الشعور بأي آثار جانبية مثل:

• ﻿﻿الغثيان أو القيء

• ﻿﻿اضطرابات الجهاز الهضمي

الصداع أو الدوار

