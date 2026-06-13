تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس

في إطار حرصها الدائم علي تقديم المعلومات الدوائية بشكل علمي ، حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها من التعامل الخاطيء مع أدوية إنقاص الوزن .
وقالت هيئة الدواء في تحذريها ، من المهم معرفة أمور عديدة قبل استخدام أدوية إنقاص الوزن، ولابد أن تكون تلك الأدوية تحت إشراف طبيب دون غيره .
وشددت هيئة الدواء علي أنه يجب أن يصاحب استخدام أدوية التخسيس وإنقاص الوزن ، اتباع نظام غذائي صحي ،وممارسة الرياضة ، كما يجب إخبار الطبيب بكل الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها
وناشدت هيئة الدواء المصرية من عدم مشاركة أدوية التخسيس وإنقاص الوزن مع الآخرين ، موضحة أنه يجب استشارة الطبيب فوراً حال الشعور بأي آثار جانبية مثل:
• الغثيان أو القيء
• اضطرابات الجهاز الهضمي
الصداع أو الدوار