مافيش طوابير.. تعرف على خدمات بوابة مصر الرقمية

​في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، تم إطلاق منصة "بوابة مصر الرقمية" كخطوة استراتيجية تهدف إلى تغيير شكل الخدمات الحكومية التقليدية.

وتقدم المنصة حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تُغني المواطنين عن زيارة المقرات الحكومية، وتوفر عليهم الوقت والجهد، وتضمن إتمام المعاملات بمرونة وشفافية كاملة.

و​نستعرض في هذا التقرير دليلاً شاملاً لأبرز القطاعات والخدمات الحيوية التي تتيحها المنصة للمواطنين:

​1. خدمات التموين (الأكثر طلباً)

و​تُعد خدمات التموين من الركائز الأساسية بالمنصة التي تمس حياة ملايين الأسر المصرية، وتشمل:

​إدارة البطاقات: تفعيل بطاقة التموين الجديدة، أو إصدار بدل تالف وفاقد.

الفصل والضم: الفصل الاجتماعي (الانفصال عن بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة مستقلة)، وضم أفراد أسرتي (إضافة الزوجة والأبناء غير المقيدين تموينياً).

​النقل: إمكانية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى بكل سهولة.

​2. خدمات المرور والمركبات

و​لتجنب الازدحام في وحدات المرور، توفر المنصة خدمات متكاملة لقائدي المركبات:

​تجديد رخصة المركبة (السيارة).

​الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة وتقديم التظلمات عليها.

سداد المخالفات المرورية إلكترونياً.

​استخراج بدل فاقد/تالف لرخصة المركبة أو رخصة القيادة.

​توثيق عقود بيع المركبات أو عمل توكيل إدارة مركبة.

​3. خدمات التوثيق والشهر العقاري

و​تسهيلاً للمعاملات القانونية ولإنهاء زمن الطوابير الطويلة، تتيح المنصة:

​تحرير توكيل عام قضايا أو توكيل عام رسمي.

​تحرير توكيل عام قضايا أو توكيل عام رسمي. ​تحرير توكيل إدارة سيارة أو عقد بيع سيارة.

​الاستعلام المباشر عن سريان التوكيلات المميكنة.

​حجز موعد مسبق للفروع المطورة للشهر العقاري.



​4. خدمات الأحوال المدنية (السجل المدني)

و​تتيح المنصة استخراج المحررات الرسمية فوراً وبشروط محددة لبعض الخدمات:

​استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي.

​طلب شهادة ميلاد مميكنة (لأول مرة أو بدل فاقد).

​استخراج شهادات الوفاة، القيد العائلي، أو القيد الفردي.

​طلب وثائق الزواج أو الطلاق المميكنة.



​5. خدمات التأمينات الاجتماعية

و​تخدم المنصة قطاعاً عريضاً من الموظفين وأصحاب المعاشات عبر قنوات استعلام ذكية:

​الاستعلام المباشر عن الرقم التأميني.

​الاستعلام عن آخر مدة تأمينية ومستندات ومدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

​الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بأصحاب المعاشات.



​6. خدمات السجل التجاري والضرائب العقارية

و​لدعم قطاع الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأملاك، توفر المنصة:

​طلب مستخرج من السجل التجاري أو الاستعلام عن سجل تجاري قائم.

​طلب قيد منشأة فردية.

​الاستعلام عن الموقف الضريبي للعقارات أو تقديم إقرار العوائد.



​7. خدمات المحاكم والنيابة العامة

و​تيسيراً على المواطنين والمحامين في المنظومة القضائية، تشمل الخدمات:

​إقامة دعوى مدنية عن بُعد.

​الاستعلام عن حدوث استئناف من عدمه.

​الكشف عن الأحكام أو الحصول على شهادة من واقع الجدول.



​ملاحظة هامة لتفعيل الحساب:

وللاستفادة القصوى من كافة هذه الخدمات الرقمية، يتطلب الأمر إنشاء حساب شخصي على المنصة باستخدام الرقم القومي للمواطن، بشرط أن يكون رقم الهاتف المحمول المستخدم مسجلاً باسم صاحب الحساب لدى إحدى شركات الاتصالات المعتمدة.

و​تمثل "بوابة مصر الرقمية" نقلة نوعية في فلسفة الإدارة الحكومية، حيث تحولت التكنولوجيا من مجرد أداة مساعدة إلى ركيزة أساسية لبناء مجتمع رقمي تفاعلي يضع راحة المواطن في مقدمة أولوياته.