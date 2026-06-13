شقة بنظام التمويل العقاري.. بنك ناصر الاجتماعي يُعلن الشروط والفئات المستفيدة

​في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتسهيل الحصول على وحدات سكنية بآليات سداد ميسرة، أعلن بنك ناصر الاجتماعي (NSB) عن تفاصيل وإجراءات الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري.

​وقد حدد البنك الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذا البرنامج، إلى جانب الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وفترات السداد المتاحة.

​الفئات المستهدفة والمستفيدة من التمويل

,​أوضح البنك أن مظلة التمويل العقاري تشمل عدة فئات من المجتمع لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهي:

​العملاء المحولون من صندوق التمويل العقاري

​الموظفون في القطاعات المختلفة

​أصحاب المهن الحرة

​أصحاب الأنشطة والأعمال التجارية

​شروط وضوابط التقديم

,​وضع بنك ناصر الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تنطبق على المتقدم لضمان قبول طلبه، وتتمثل في:

​السن: ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 50 عامًا

​الملكية السابقة: عدم امتلاك (الزوج، أو الزوجة، أو الأبناء القصر) لوحدة سكنية

​الدعم السابق: عدم الحصول مسبقًا على وحدة مدعومة، أو أرض، أو قرض إسكاني (بالنسبة لمحدودي الدخل)

​فترة السداد وآلية تقديم الطلبات

​فترة السداد: يتيح البنك مرونة كبيرة في السداد، حيث تصل فترة سداد التمويل إلى 20 عامًا.

​آلية تقديم الطلبات: تُقدّم طلبات التمويل من خلال المواطنين المحولين من صندوق التمويل العقاري، مع ضرورة استيفاء نموذج طلب التمويل المخصص لذلك.

تحرك برلمانى لإنقاذ أصحاب المعاشات من المعاناة اليومية

وكان أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى، أن قرار بنك ناصر الاجتماعي بإتاحة خدمة «صرف المعاش مبكرًا» يمثل خطوة إيجابية تعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات.

وأشاد، النائب أحمد فؤاد أباظة، بالجهود التي تقودها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول المالي.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن أصحاب المعاشات كانوا وما زالوا من أكثر الفئات احتياجًا للدعم الحقيقي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن توفير السيولة المالية قبل موعد الصرف الرسمي يمنح الأسر قدرًا من الأمان والاستقرار، ويحد من لجوء البعض إلى الاقتراض أو الاستدانة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

5 إجراءات عاجلة لضمان نجاح المنظومة الجديدة

وطالب بسرعة اتخاذ 5 إجراءات عاجلة لضمان نجاح المنظومة الجديدة وتخفيف المعاناة عن الملايين من أصحاب المعاشات، تتمثل في :

1- التوسع الفوري في التحول الرقمي الكامل لخدمات المعاشات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني موحد يتيح جميع الخدمات بسهولة وأمان.

2- زيادة عدد فروع ومنافذ بنك ناصر وماكينات الصراف الآلي بالمحافظات والقرى لمنع التكدس والزحام.

3- إنشاء ربط إلكتروني فوري بين قواعد بيانات التأمينات والبنوك لتسريع الإجراءات ومنع الأخطاء وتعطيل صرف المستحقات.

4- إطلاق برامج توعية مالية مبسطة لمساعدة أصحاب المعاشات على استخدام الخدمات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

5- استحداث برامج تمويل اجتماعي صغيرة وميسرة لأصحاب المعاشات دون تعقيدات إدارية أو فوائد مرهقة.