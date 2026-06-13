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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

للجنسين وبمختلف المؤهلات.. تفاصيل 2500 فرصة عمل من محافظة الجيزة

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
قسم الخدمات

أعلنت محافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة، عن طرح 2500 فرصة عمل جديدة للذكور والإناث داخل إحدى الكيانات الكبرى لصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر. 

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجه الدولة لدعم التشغيل، والحد من معدلات البطالة، وربط طاقات الشباب بسوق العمل والقطاعات الإنتاجية بشكل مباشر.

محافظة الجيزة

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، حرص المحافظة المستمر على توسيع الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لاستيعاب الكوادر البشرية المتاحة وتقديم فرص عمل حقيقية تتناسب مع مختلف المستويات التعليمية والخبرات المهنية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر.

أولاً: قائمة التخصصات والوظائف المطلوبة

وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بالجيزة، أن الفرص المتاحة تم توزيعها على نطاق واسع لتغطي كافة خطوط الإنتاج والتشطيب داخل المنشأة، وجاءت التخصصات كالآتي:

500 فرصة لوظيفة عاملة أوفر

500 فرصة لوظيفة عامل سنجر

500 فرصة لوظيفة عامل أورليه

300 فرصة لوظيفة عامل جوكر / وايلد كارد

300 فرصة لوظيفة عامل تشطيب

200 فرصة لوظيفة عامل مساعد

100 فرصة لوظيفة عامل تعبئة

100 فرصة لوظيفة عامل مكواة

محافظة الجيزة

والوظائف متاحة لأصحاب المؤهلات المتوسطة أو بدون مؤهل (غير المهرة)، ويتم تحديد الرواتب والمزايا المالية بناءً على طبيعة كل وظيفة والخبرة الفعلية للمتقدم.

ثانياً: المستندات والأوراق الإلزامية للتقديم

واشترطت المديرية على الراغبين في حجز مكان بالوظائف المطروحة تجهيز ملف يحتوي على الأوراق التالية:

  • صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي (سارية الصلاحية).
  • صورة من المؤهل الدراسي (إن وجد).
  • شهادة الموقف من التجنيد / الخدمة العسكرية (بالنسبة للذكور).
  • "كعب العمل" المستخرج من مكتب العمل التابع له المواطن.

ثالثاً: عناوين وأماكن تقديم الطلبات

ودعت المحافظة الشباب الراغبين في التقديم إلى التوجه المباشر بأوراقهم إلى أحد المقرين التاليين التابعين لوزارة العمل:

محافظة الجيزة

المقر الأول (مديرية العمل بالجيزة): العنوان: 80 شارع صلاح سالم، بجوار محكمة الجيزة – الدور الأول.

المقر الثاني (مكتب عمل أكتوبر): العنوان: مدينة السادس من أكتوبر، الحي الحادي عشر، عمارة رقم 22 (ب) – الدور الأول، سنتر البكري.

وناشدت المديرية المتقدمين سرعة التوجه إلى المقار المذكورة خلال مواعيد العمل الرسمية لاستيفاء الاستمارات وبدء إجراءات المقابلات الشخصية والتعيين الفوري للمقبولين.

تطوير ورفع كفاءة ورصف كوبري الحوامدية

وكان أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف كوبري الحوامدية، وذلك في إطار خطة المحافظة الهادفة إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأعمال تمت من خلال مديرية الطرق وشملت تطوير ورصف الكوبري بطول 800 متر وبعرض 6 أمتار لكل اتجاه بما يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة .

وظائف جديدة في محافظة الجيزة

وأضاف الأنصاري أن الأعمال تضمنت تنفيذ أعمال الرصف وصيانة الفواصل والبلدورات والأرصفة، إلى جانب صيانة وطلاء الأسوار الحديدية للكوبري لتعزيز عناصر السلامة. 

وأشار محافظ الجيزة إلى استمرار المحافظة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف القطاعات بما يحقق سهولة التنقل ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وشهدت الأعمال متابعة من المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

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