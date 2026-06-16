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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحف العالم تشيد بأداء منتخب مصر في المونديال.. واعتراف بلجيكي بأفضلية الفراعنة

منتخب مصر ضد بلجيكا
منتخب مصر ضد بلجيكا
إسراء أشرف

حظي تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا بنتيجة 1-1 باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قوياً في افتتاح مشوارهم ببطولة كأس العالم 2026، ونجحوا في فرض صعوبات كبيرة على أحد أبرز المنتخبات الأوروبية المشاركة في البطولة.

وأجمعت العديد من الصحف العالمية على أن المنتخب المصري كان قريباً من تحقيق انتصار تاريخي، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في العودة خلال الدقائق الأخيرة وانتزاع نقطة ثمينة من المواجهة.

إشادة إسبانية بأداء الفراعنة

ورأت صحيفة "آس" الإسبانية أن منتخب مصر نجح في السيطرة على مجريات اللقاء لفترات طويلة، خاصة في منطقة وسط الملعب، مشيرة إلى أن المنتخب البلجيكي واجه صعوبات كبيرة في بناء الهجمات قبل دخول روميلو لوكاكو الذي ساهم في تغيير إيقاع المباراة وإنقاذ فريقه من خسارة كانت تلوح في الأفق.

في المقابل، ركزت صحيفة "ماركا" على التأثير الفوري للوكاكو بعد مشاركته، مؤكدة أن مهاجم بلجيكا احتاج لثوانٍ معدودة فقط ليترك بصمته في اللقاء، ويقود منتخب بلاده للعودة بنتيجة المباراة بعد أداء مميز من منتخب مصر.

الإعلام الإنجليزي: مصر كانت الأقرب للفوز

وأشادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر، معتبرة أن هدف إمام عاشور جاء تتويجاً لفترة تفوق واضحة للفراعنة، كما سلطت الضوء على الحضور الجماهيري المصري الكبير في المدرجات والدعم الذي حظي به الفريق طوال المباراة.

أما صحيفة "ذا صن" البريطانية، فأكدت أن منتخب مصر قدم مباراة قوية من الناحيتين الدفاعية والهجومية، موضحة أن دخول لوكاكو منح المنتخب البلجيكي دفعة كبيرة ساعدته على تجنب الخسارة، بعدما كان الفراعنة الطرف الأخطر في أغلب فترات اللقاء.

اعتراف بلجيكي بأفضلية الفراعنة

وفي بلجيكا، اعتبرت صحيفة "Sporza" أن روميلو لوكاكو لعب دور المنقذ للشياطين الحمر، بعدما ساهم في إعادة الفريق إلى أجواء المباراة أمام منتخب مصر فرض شخصيته وهدد المرمى البلجيكي في أكثر من مناسبة.

بدورها، أكدت صحيفة "HBVL" أن المنتخب البلجيكي لم ينجح في تحقيق البداية التي كان يطمح إليها في كأس العالم، مشيرة إلى أن مصر وضعت منافسها تحت ضغط كبير طوال المباراة قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل.

كما أبرزت صحيفة "Nieuwsblad" صعوبة المواجهة بالنسبة لبلجيكا، موضحة أن هدف إمام عاشور جاء بعد هجمة سريعة وتنفيذ مميز عكس الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها منتخب مصر، وهو ما جعل بلجيكا تبحث عن حلول حتى الدقائق الأخيرة لتفادي الهزيمة.

إشادة دولية بالفراعنة

وأكدت ردود فعل الصحف العالمية حجم الإعجاب بالأداء الذي قدمه منتخب مصر في ظهوره الأول بالمونديال، حيث اعتبرت أغلب التقارير أن الفراعنة كانوا على بعد خطوات من تحقيق انتصار كبير، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في الخروج بنقطة أبقت الأمور مفتوحة في المجموعة السابعة مع نهاية الجولة الأولى.

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