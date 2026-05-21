خطة المواطن الاستثمارية بالشرقية تنفذ 472 مشروعًا بـ13.1 مليار جنيه

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل "خطة المواطن الإستثمارية' داخل المحافظة باعتبارها آداه عملية لتعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة المشروعات والخدمات الأساسية، والإسهام في تقديم مقترحاتهم وأفكارهم، بما يعكس التزام المحافظة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تعميمها على المنصات الرسمية للمحافظة والمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية ، لإعلام المواطن بحجم جهود الدولة في تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والتي تنعكس على تحسين جودة الخدمات المؤداه إليه.

أشاد محافظ الشرقية بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد خطة المواطن الإستثمارية، مؤكّدًا أن هذه الخطوة الرائدة نحو تعزيز مشاركة المواطنين وإتاحة المعلومات التفصيلية حول المشروعات التنموية، تساهم في تحقيق العدالة المكانية وتلبية احتياجات جميع القرى والمراكز بالمحافظة.

واستعرض المحافظ تفاصيل تنفيذ خطة المواطن الإستثمارية بمحافظة الشرقية للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والتي تتضمن تنفيذ ٤٧٢ مشروعًا تنمويًا بقيمة إجمالية ١٣.١ مليار جنيهاً، موزعة على القطاعات الحيوية.

ففي قطاع الإسكان تستهدف الخطة إتاحة السكن اللائق بتوجيه ٦.٥ مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان بواقع ١٢٢ مشروعًا، أبرزها البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بتكلفة ٣.٦ مليار جنيه واستكمال إنشاء محطة رفع صرف صحي لخدمة الأحياء ( ٢٦ إلى ٣٣ ) بالعاشر من رمضان بتكلفة ٧٦٧.٥ مليون جنيه وإستكمال إنشاء محطة رفع ومحطة تنقية مياه بطاقة ٦٠٠ ألف م³/يوم بالعاشر من رمضان بتكلفة ٣٩٢.٨ مليون جنيه واستكمال إنشاء محطة معالجة الصالحية القديمة بطاقة ٨ آلاف م³/يوم بمركز فاقوس بتكلفة ٢١٠.٥ مليون جنيه واستكمال إنشاء صرف سنهوا ( طاقة ١٢ ألف م³/يوم ) بمركز منيا القمح بتكلفة ١٩٠ مليون جنيه

وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة الإرتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي بتوجيه 1.8 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير ٣٩٨٩ فصلًا دراسيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن ١٧ مشروعًا، أبرزها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي بتكلفة ٦٨٦ مليون جنيه واعادة تأهيل مدارس بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه وإعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام بتكلفة 6٠ مليون جنيه وإنشاء وتجهيز فصول ثانوي عام بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه.

وفي قطاع التعليم العالي تستهدف الخطة الإرتقاء بمنظومة التعليم العالي بتوجيه 1.2 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم العالي لتنفيذ ١٥ مشروعًا، أبرزها استكمال وتجهيز مستشفى طوارئ جامعة الزقازيق بتكلفة ٥٥١ مليون جنيه واستكمال تطوير مستشفى السلام بالزقازيق بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه واستكمال تجهيز المنشآت الصحية بجامعة الزقازيق بتكلفة ٩٠ مليون جنيه واستكمال البنية التحتية بجامعة الزقازيق بتكلفة ٥٠ مليون جنيه.

أكد المحافظ أن تفعيل خطة المواطن يعكس إلتزام المحافظة برفع مستوى وعي المواطنين بجهود التنمية، وتمكينهم من متابعة المشروعات والخدمات الأساسية، بما يعزز جودة الحياة ويحقق أثرًا ملموسًا على المجتمع المحلي.