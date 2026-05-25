الأهلي يطلب 2 مليون دولار للتخلي عن جراديشار

تسمك النادي الأهلي بالحصول على مليوني دولار للموافقة على بيع جراديشار مهاجم الفرق المعار لنادي أوبست المجري.

ويحاول الأهلي الحصول على 2 مليون دولار مقابل بيع جراديشار سواء لنادي أبست المجري أو لأي نادي أخر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات جديدة مع أكثر من لاعب استعدادا لضم مهاجم جديد قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك وسط محاولات الأهلي للتخلص من ييس توروب المدير الفني للفريق بعد خسارته كل البطولات في الموسم الحالي.

ويغيب الأهلي عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري ويشارك في الكونفدرالية الإفريقية