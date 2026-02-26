أبو ريدة يمثل فيفا في اجتماعات المجلس الدولي لكرة القدم

يشارك المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الاجتماع الـ 140 للمجلس الدولي لكرة القدم "IFAB" الذي يُقام في الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وأعلن المجلس الدولي جدول أعماله، حيث يناقش الأفكار الخاصة بتقليل الوقت الضائع في المباريات، بالإضافة لمقترحات إضافة عدد من الحالات يتم السماح بمراجعتها عن طريق تقنية الفيديو "VAR".

ويتواجد أبو ريدة في اجتماعات "IFAB" ممثلًا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، باعتباره أقدم أعضاء مجلس "فيفا" حيث تم انتخابه كعضو باللجنة التنفيذية للمرة الأولى عام 2009.

ويختص مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي تأسس عام 1886 بتحديد قوانين كرة القدم، حيث يضم الاتحاد الدولي "فيفا" إلى جانب اتحادات إنجلترا، إسكتلندا، أيرلندا وويلز.