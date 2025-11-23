تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو

كشف الفنان تامر فرج، في لقاء خاص مع موقع "صدى البلد"، عن تفاصيل وكواليس شخصيته في مسلسل "البخت" المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، مؤكدًا أن العمل يحمل جرعة كبيرة من التشويق والمفاجآت التي ستفاجئ الجمهور منذ الحلقة الأولى.

وأوضح فرج أنه يجسد خلال الأحداث شخصية رجل عصابات يعمل كمساعد للفنان أحمد عبد العزيز، الذي يقدم أحد أبرز الأدوار المحورية في المسلسل. وأشار إلى أن الشخصية تنتمي لنوعية الأدوار الشريرة المركبة التي تعتمد على صراعات نفسية وتطورات درامية غير متوقعة.

وقال تامر فرج إن التحضير للدور استغرق بعض الوقت نظرًا لطبيعته المعقدة، مضيفًا أن العمل يقدم خطوطًا درامية جديدة ومختلفة داخل عالم الجريمة، معتمدًا على الحبكة المشوقة وتسارع الأحداث.

كما وعد الجمهور بمفاجآت قوية خلال الحلقات، مؤكدًا أن المسلسل سيقدم رؤية مختلفة في الدراما الرمضانية هذا العام، خاصة مع مشاركة كوكبة من النجوم وصناع العمل أصحاب الخبرة.

ومن المنتظر أن يحقق "البخت" حضورًا قويًا ضمن سباق رمضان 2025، لما يحمله من عناصر إثارة وتشويق، إلى جانب أداء تمثيلي يراهن عليه صناع العمل.



