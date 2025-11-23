قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو

الفنان تامر فرج
الفنان تامر فرج
أوركيد سامي

كشف الفنان تامر فرج، في لقاء خاص مع موقع "صدى البلد"، عن تفاصيل وكواليس شخصيته في مسلسل "البخت" المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، مؤكدًا أن العمل يحمل جرعة كبيرة من التشويق والمفاجآت التي ستفاجئ الجمهور منذ الحلقة الأولى.

وأوضح فرج أنه يجسد خلال الأحداث شخصية رجل عصابات يعمل كمساعد للفنان أحمد عبد العزيز، الذي يقدم أحد أبرز الأدوار المحورية في المسلسل. وأشار إلى أن الشخصية تنتمي لنوعية الأدوار الشريرة المركبة التي تعتمد على صراعات نفسية وتطورات درامية غير متوقعة.

وقال تامر فرج إن التحضير للدور استغرق بعض الوقت نظرًا لطبيعته المعقدة، مضيفًا أن العمل يقدم خطوطًا درامية جديدة ومختلفة داخل عالم الجريمة، معتمدًا على الحبكة المشوقة وتسارع الأحداث.

كما وعد الجمهور بمفاجآت قوية خلال الحلقات، مؤكدًا أن المسلسل سيقدم رؤية مختلفة في الدراما الرمضانية هذا العام، خاصة مع مشاركة كوكبة من النجوم وصناع العمل أصحاب الخبرة.

ومن المنتظر أن يحقق "البخت" حضورًا قويًا ضمن سباق رمضان 2025، لما يحمله من عناصر إثارة وتشويق، إلى جانب أداء تمثيلي يراهن عليه صناع العمل.


 

تامر فرج اخبار الفن نجوم الفن مسلسل البخت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تقلبات سريعة ومفاجئة في حالة الطقس

حالة الطقس

الأرصاد تصدر بيانا لتحذّر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية

المتهمين

من الماسك الأسود إلى الطب الشرعي| مفاجآت بالجملة بواقعة المدرسة الدولية بالسلام

المهندس المصري وزوجته وطفلهما

دفنه وزوجته وابنهما في مكة| صديق مهندس السعودية يكشف لـ “صدى البلد”: الضحية اعتاد عمل عمرة أسبوعيا وتوفي أثناء العودة منها

حريق مبنى سكني في تل أبيب

حريق مفاجئ يلتهم مبنى سكنيا في تل أبيب

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصرع شاب في المنوفية

صاحبه ضَرَب نار.. مصرع شاب خلال توجهه لحضور حفل زفاف في المنوفية

وزارة الري

إدارة "غير منضبطة وعشوائية".. بيان عاجل من وزارة الري بشأن السد الإثيوبي

ترشيحاتنا

ارشيفية

تفاصيل مُحاكمة عاطلين بتهمة الشروع في إنهاء حياة شخص بالقاهرة

أرشيفية

قرار عاجل ضد 6 متهمين للاتجار في العملة بـقيمة 14 مليون جنيه

ارشيفية

تفاصيل معاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بالمطرية

بالصور

فوائد وأضرار الشاي الأخضر.. مشروب سحري أم خطر محتمل؟

فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فوائد وأضرار الشاي الأخضر

عراض مؤلمة لإرتفاع الكوليسترول.. ما هي وكيفية التخلص منها

الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول
الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول
الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول

أبرز إطلالات ليلة الختام .. غادة إبراهيم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء | شاهد

غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
غادة ابراهيم

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.. وتأثيره على الجسم إذا لم يُعالج مبكرًا

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

زوج سلمى عبد العظيم

اللي عملته حرام.. زوج سلمى عبد العظيم يفجر مفاجآت في أول رد بعد خلعها الحجاب

أحمد مجدى

أحمد مجدى: فيلم بنات الباشا له رؤية فنية تخصني | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد