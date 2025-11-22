قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

إسلام صادق ينعي شقيقة الكابتن جمال السيد

جمال سيد
جمال سيد
باسنتي ناجي

نعي الإعلامي إسلام صادق شقيقة الكابتن جمال السيد نجم الاهلي الأسبق ورئيس قطاع الناشئين بنادي مودرن سبورت.

نعي شقيقة الكابتن جمال السيد

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خالص العزاء للكابتن جمال السيد نجم الاهلي الأسبق ورئيس قطاع الناشئين بنادي مودرن سبورت في وفاة شقيقه 

اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة!".

شوط أول سلبي بين مودرن سبورت والبنك الأهلي بالدوري

وكان قد سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي مودرن سبورت والبنك الأهلي منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

وخاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

ـ خط الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، علي فوزي، عماد حمدي

ـ خط الوسط:  غنام محمد، محمد صبري، محمد مسعد عبد الرحمن شيكا، علي زعزع

ـ هجوم: حسام حسن

بينما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للبنك الأهلى عن تشكيل فريقه أمام مودرن سبورت وجاء كالتالي:-


 

حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطي

ـ خط الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، احمد متعب، مصطفى دويدار.

ـ خط الوسط: محمود عماد، احمد النادري، محمد إبراهيم

ـ خط الهجوم: ياو انور، اسامة فيصل، احمد ياسر ريان.

جمال سيد الاهلي مودرن سبورت قطاع الناشئين إسلام صادق

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

تصوير الحياة البرية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

