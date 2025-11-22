إسلام صادق ينعي شقيقة الكابتن جمال السيد

نعي الإعلامي إسلام صادق شقيقة الكابتن جمال السيد نجم الاهلي الأسبق ورئيس قطاع الناشئين بنادي مودرن سبورت.

نعي شقيقة الكابتن جمال السيد

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خالص العزاء للكابتن جمال السيد نجم الاهلي الأسبق ورئيس قطاع الناشئين بنادي مودرن سبورت في وفاة شقيقه

اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة!".

شوط أول سلبي بين مودرن سبورت والبنك الأهلي بالدوري

وكان قد سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي مودرن سبورت والبنك الأهلي منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

وخاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف



ـ خط الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، علي فوزي، عماد حمدي

ـ خط الوسط: غنام محمد، محمد صبري، محمد مسعد عبد الرحمن شيكا، علي زعزع

ـ هجوم: حسام حسن

بينما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للبنك الأهلى عن تشكيل فريقه أمام مودرن سبورت وجاء كالتالي:-





حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطي

ـ خط الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، احمد متعب، مصطفى دويدار.

ـ خط الوسط: محمود عماد، احمد النادري، محمد إبراهيم

ـ خط الهجوم: ياو انور، اسامة فيصل، احمد ياسر ريان.