مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
حوادث

تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟

كتب محمد عبدالله :

أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لليوم الثاني على التوالي اتصالًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات اللجان في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب.

وفي هذا السياق، نستعرض دور محكمة النقض، حيث تختص وفقًا للقانون بالفصل في صحة العضوية.

فطبقًا لنص المادة 31 من القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتُقدَّم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.

وأكد القانون على أن المحكمة تفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تُبطَل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وانطلق تصويت المصريين في الخارج أمس الجمعة، فيما تستمر انتخابات النواب في مرحلتها الثانية على مدار يومي 21 و22 نوفمبر بالنسبة للمصريين بالخارج، فيما ينطلق التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل. وفي حال الحاجة إلى جولة إعادة، سيُجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تُعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

ويختار الناخبون في الداخل والخارج خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم في محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

نقض الانتخابات مجلس النواب طعون النواب النقض

فوائد وأضرار الشاي الأخضر.. مشروب سحري أم خطر محتمل؟

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

عراض مؤلمة لإرتفاع الكوليسترول.. ما هي وكيفية التخلص منها

الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول

أبرز إطلالات ليلة الختام .. غادة إبراهيم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء | شاهد

غادة ابراهيم

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.. وتأثيره على الجسم إذا لم يُعالج مبكرًا

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

