تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟

أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لليوم الثاني على التوالي اتصالًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات اللجان في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب.

وفي هذا السياق، نستعرض دور محكمة النقض، حيث تختص وفقًا للقانون بالفصل في صحة العضوية.

فطبقًا لنص المادة 31 من القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتُقدَّم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.

وأكد القانون على أن المحكمة تفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تُبطَل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وانطلق تصويت المصريين في الخارج أمس الجمعة، فيما تستمر انتخابات النواب في مرحلتها الثانية على مدار يومي 21 و22 نوفمبر بالنسبة للمصريين بالخارج، فيما ينطلق التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل. وفي حال الحاجة إلى جولة إعادة، سيُجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تُعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

ويختار الناخبون في الداخل والخارج خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم في محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.