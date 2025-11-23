قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية

نظّم متحف شرم الشيخ ركنًا للتوعية الصحية احتفالًا باليوم العالمي لمرض السكري، تأكيدًا على رسالة المتحف في دمج التوعية الصحية ضمن التجربة المتحفية، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في دعم جودة الحياة ونشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.

وأوضحت إدارة المتحف أن تخصيص "ركن التوعية الصحية" تم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، حرصًا من المتحف على أداء دوره المجتمعي في نشر الوعي الصحي بين الزوار والعاملين.

وأفادت إدارة المتحف أن الركن التوعوي قدّم استشارات صحية حول طرق الوقاية من مرض السكري وأهمية الاكتشاف المبكر، كما تم توزيع كتيّب مبسّط يحتوي على معلومات صحية واضحة تناسب جميع الفئات العمرية.

وشهدت الفعالية إقبالًا ملحوظًا من الزوار الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المتحف في توفير خدمات صحية داعمة ضمن بيئة ثقافية ومعرفية.

يُذكر أن المتحف هو أول متحف للآثار المصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريبًا، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي لمفهوم "حب الحياة على أرض مصر" من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.

ومن أبرز تلك القطع: قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل إيروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة "حتحور" رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالإضافة إلى عدد من اللوحات التي تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المختلفة.

