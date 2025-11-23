«أنا مكسوف أقول».. الكاتب عمر طاهر يعلّق عن أزمة كلاب الشوارع

علّق الكاتب الصحفي عمر طاهر على أزمة كلاب الشوارع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمر طاهر: "أنا مكسوف أقول: أزمة كلاب الشوارع اللي نازلة هَبْش في الصغير والكبير، والناس اللي بتدافع عن حقوق كلاب الشوارع بشراسة، والخناقة الدايرة بجنون وحدّة مش طبيعيين على أزمة الأمصال اللي بالدولار اللي بنلمه علشان علينا كمبيالات، وعلى عدم وجود إدارة رسمية للمشكلة، وعلى زيادة غير طبيعية في أعداد الكلاب — تقدر تشوفها بنفسك أو تعمل سيرش على فيديوهات مالية الدنيا".

وأضاف: "على طوابير الناس اللي اتعضّت في مستشفيات الحميات، وعلى الغضب المجنون المنظَّم اللي بيعرف يوصل لأي بوست بيشتكي علشان يسمّع صاحبه كلمتين".

واستكمل: "كل ما سبق، مكسوف أقول إنه وارد يتطور لحاجة ما تجيش في بال حد، ولا في بال الدولة نفسها".

واختتم: "ومكسوف علشان مش ده الموضوع اللي المفروض يشغلنا في الأيام اللي عايشينها دي".