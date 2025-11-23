قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعاصفة هتافات و«لوك كاجوال».. «حماقي» يتألق في حفل استثنائي بالإسكندرية | شاهد

حماقي
حماقي
محمد زاهر   -  
علا محمد

أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا لطلاب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية بحضور الآلاف من مختلف الكليات والمراحل.


وخطف حماقي الأنظار بـ "لوك كاجوال" مميز وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا "نفسى ابقي جنبه" استقبله الطلاب بعاصفة من صيحات وهتافات الإعجاب.


وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها "زيها مين" و" لا مالامة"، “م البداية”، “أحلى حاجة فيكي” و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"، "أدرنالين" و"قلبي حبك جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة".. بالإضافة الى بعض أغاني ألبومه الاخير "هو الأساس".

واختتم بأغنية "أم الدنيا" وسط المزيد من آجواء البهجة والحماسة.

وتلقى حماقي خلال الحفل العديد من الهدايا منها صورة رسمتها إحدي معجباته.

كما صعد علي خشبة المسرح أحد معجبين حماقى من ذوي القدرات الخاصة والذي يحرص علي حضور معظم حفلاته وقدمه حماقي للجمهور بأنه أهم اصدقائه.

وقبيل ختام الحفل قامت إدارة الأكاديمية البحرية بمشاركه اتحاد الطلاب بتكريم حماقي كأفضل مطرب لعام 2025 .

وكان حماقي قد شارك الكينج محمد منير مؤخرا غناء دويتو "فى ظهرك يا فلسطيني" مع الكينج محمد منير والذي تم تقديمه في اوبرا العاصمة الجديدة خلال الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام"، التي تحمل رسالة إنسانية إلى العالم أجمع عن مصر ودورها المحوري في تحقيق السلام، وتجسد جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شهد لها العالم في كل مسعى يهدف إلى إرساء الاستقرار والسلام في فلسطين وسائر دول العالم.

وقدمت الاحتفالية النجمة إسعاد يونس، بمشاركة أبرز نجوم الغناء أصالة، أمال ماهر، حمزة نمرة، مدحت صالح، أحمد سعد.

كما شارك في الاحتفالية التي أخرجها ميدو شعبان، مجموعة من الفنانين، ضمت هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي ،يوسف عمر ومصطفي عماد.

على جانب حقق حماقي فى عام 2024 نجاحات غير مسبوقة علي المستوي العربي والخليجي بمواسم الرياض وجدة وجولة المملكة ودبي والكويت وقطر وعالميا حيث قدم جوله غنائية ناجحه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية .. بالإضافة الى إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفل الأحلام " .

ومن المتوقع ان يطلق حماقي ألبومه الجديد في عام 2025 خاصة مع جلسات العمل المكثفة التى يجريها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.

الميجا ستار محمد حماقي حماقي حفلا غنائيا ضخما طلاب الأكاديمية البحرية حماقي أغنية ام الدنيا أفضل مطرب لعام 2025 الكينج محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

فوائد الفلفل الأسود والكركم

فوائد مذهلة لإضافة الفلفل الأسود للكركم .. اكتشفها

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد