بعاصفة هتافات و«لوك كاجوال».. «حماقي» يتألق في حفل استثنائي بالإسكندرية | شاهد

أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا لطلاب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية بحضور الآلاف من مختلف الكليات والمراحل.



وخطف حماقي الأنظار بـ "لوك كاجوال" مميز وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا "نفسى ابقي جنبه" استقبله الطلاب بعاصفة من صيحات وهتافات الإعجاب.



وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها "زيها مين" و" لا مالامة"، “م البداية”، “أحلى حاجة فيكي” و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"، "أدرنالين" و"قلبي حبك جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة".. بالإضافة الى بعض أغاني ألبومه الاخير "هو الأساس".

واختتم بأغنية "أم الدنيا" وسط المزيد من آجواء البهجة والحماسة.

وتلقى حماقي خلال الحفل العديد من الهدايا منها صورة رسمتها إحدي معجباته.

كما صعد علي خشبة المسرح أحد معجبين حماقى من ذوي القدرات الخاصة والذي يحرص علي حضور معظم حفلاته وقدمه حماقي للجمهور بأنه أهم اصدقائه.

وقبيل ختام الحفل قامت إدارة الأكاديمية البحرية بمشاركه اتحاد الطلاب بتكريم حماقي كأفضل مطرب لعام 2025 .

وكان حماقي قد شارك الكينج محمد منير مؤخرا غناء دويتو "فى ظهرك يا فلسطيني" مع الكينج محمد منير والذي تم تقديمه في اوبرا العاصمة الجديدة خلال الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام"، التي تحمل رسالة إنسانية إلى العالم أجمع عن مصر ودورها المحوري في تحقيق السلام، وتجسد جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شهد لها العالم في كل مسعى يهدف إلى إرساء الاستقرار والسلام في فلسطين وسائر دول العالم.

وقدمت الاحتفالية النجمة إسعاد يونس، بمشاركة أبرز نجوم الغناء أصالة، أمال ماهر، حمزة نمرة، مدحت صالح، أحمد سعد.

كما شارك في الاحتفالية التي أخرجها ميدو شعبان، مجموعة من الفنانين، ضمت هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي ،يوسف عمر ومصطفي عماد.

على جانب حقق حماقي فى عام 2024 نجاحات غير مسبوقة علي المستوي العربي والخليجي بمواسم الرياض وجدة وجولة المملكة ودبي والكويت وقطر وعالميا حيث قدم جوله غنائية ناجحه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية .. بالإضافة الى إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفل الأحلام " .

ومن المتوقع ان يطلق حماقي ألبومه الجديد في عام 2025 خاصة مع جلسات العمل المكثفة التى يجريها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.