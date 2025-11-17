ابنة سيد زيان: سيد زيان كان يعشق الغناء والضحك والكوميديا ويحب الزارعة ويحب عمل الخير

قالت السيدة ايمان عن والدها الفنان سيد زيان انه كان بيحب الضحك جدا وكان غاوي زراعة وكان عنده مزرعة للمانجو وكان يحب ان يري قدرة الله في نضج الثمرات ، وايضا تحدثت عن كواليس خاصة عنه وصوته الحلو في الغناء وكان جايب مايك وجهاز صوت وكان بيغني دائما.

وعرضت الحلقة فيديو له وهو يغني في فرح ابنته مني ، كما قدمت ابنته اغنية له بعد وفاته بمشاركة صور له في عدد من أعماله السينمائية ، وهي اغنية " حاسه اني وحيده " وانا كنت مرتبطة جدا به وصوره في كل مكان في منزلي وأرشيفه الفني لدي ، وعندما قدمت الاغنية كنت بغنيها من قلبي له وايضاً اغنية في الذكريات وكانت تتحدث عن حياته معاها وبخاصة خلال شهر رمضان ، وكنت اصدقاء أنا ووالدي وكنت معاه في كل وقت وفي مدينة الإنتاج ، حتي قبل مرضه.

وأصعب مشهد في حياته الفنيه كان في مسلسل عمر ابن عبد العزيز وعندما بلغوه أن والدتك ماتت وبكي بشدة اثناء المشهد لانه كان مرتبط جدا بوالدته ويجلس بجوارها ويبوس رجلها ويأكلها الطعام وكان بار ورحيم بعائلته ، وكنت اتمني ان امثل ولكنه كان يرفض.

وكان يعشق المسرح وكانت مسرحياته كاملة العدد وذكرت مثل مسرحية القشاش وايضا العسكري الاخضر وكان الجمهور يملأ المكان وهناك من كتب غلقت المسارح من بعد سيد زيان ، وكان أهلاوي جدا ويحب مشاهدة الافلام الأجنبي وكان يجيد تقليد الفنان يوسف وهبي وكان يعتز بدوره في مسلسل عمر ابن عبد العزيز وامنية حياته تقديم شخصية زوربا اليوناني ، ويحب سيد الملاح جدا ويضحك جدا

وتحدثت عن سر خاص بسيد زيان لم يعلن عنه من قبل انه كان محب للخير جدا ، وكنا في الاسكندرية وكان هناك شخص فلسيطيني بيدعي له وقال له جميل في حياتي وجاءت الي مصر وذهبت له وكنت اتمني ان يكون لدي محل ومطعم وساعده فعلا وتحمل كافة تكاليف المطعم ولم ياخد اي مقابل

وقبل مرضه كان طلب مني أوزع سكر وبلح ، وكان يعشق الشيخ الشعراوي ويسمع له كثيرا اثناء فترة مرضه.