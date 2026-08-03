قائمة منتخب الدراجات استعداداً لبطولتى العالم ببلجيكا وكندا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للدراجات بقيادة الخبير الإيطالي كريستيانو فيليبو القائمة النهائية للمنتخب الوطني استعداداً للاجندة الدولية للمرحلة المقبلة والتى تشمل العديد من البطولات القارية والعالمية

وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من: محمود مطاوع وعمر السعيد ومهند احمد سعيد ومحمود هلال وعبد الرحمن يوسف وسيف الله محمد ابراهيم وابى محمد مجدى وإسلام أحمد سمير ويوسف حمدى.

بينما تضم قائمة منتخب السيدات كلا من :منة الله فتحى والعلياء بن بيلا وايه اشرف وجنة عليوة ومريم زينهم وفاتيما كريم وجودي محمد السيد وحبيبه عليوة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات منتخب مصر للدراجات لبطولة العالم للمضمار للناشئين في بلجيكا وبطولة بورندي للطريق وبطولة العالم للطريق أيضا بكندا.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي حسن قد نجح في توفير معسكر للمنتخب بمدينة

6 أكتوبر، وذلك في إطار خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية، والارتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعبين واللاعبات، استعدادًا للمشاركات المقبلة على المستويات العربية والإفريقية والدولية.

ويُقام المعسكر تحت قيادة الخبير الإيطالي كريستيانو فيليبو، وبإشراف الجهاز الفني والإداري الذي يضم نشأت عبد السلام مدير المنتخبات، إلى جانب أحمد مجدي، ورضا المصري، ورامي محمد، ومحمد مظهر، والفني محمد عبد الستار.

وأكد أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن المعسكر يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف إعداد منتخبات وطنية قوية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى أن الاتحاد يحرص على توفير أفضل الظروف الفنية والإدارية للاعبين.

وقال رئيس الاتحاد:"نعمل وفق رؤية واضحة لتطوير رياضة الدراجات في مصر، ويُعد هذا المعسكر خطوة مهمة في برنامج إعداد المنتخبات الوطنية، خاصة في ظل وجود خبير عالمي بحجم كريستيانو فيليبو، بما يسهم في نقل الخبرات ورفع كفاءة لاعبينا وفق أحدث الأساليب التدريبية."

وأضاف:"نؤمن بأن الاستثمار في اللاعبين هو الطريق الحقيقي لتحقيق الإنجازات، ولذلك نحرص على تنفيذ برامج إعداد قوية، وتوفير بيئة احترافية تساعد اللاعبين على الوصول إلى أفضل مستوياتهم الفنية والبدنية، بما يليق باسم مصر في مختلف المحافل."

ووجه رئيس الاتحاد الشكر للكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لدعمه الدائم للاتحاد المصرى للدراجات وللمنتخبات الوطنية مما ساهم في تحسن النتائج لكافة المنتخبات الوطنية.

ويأتي المعسكر ضمن البرنامج الفني للاتحاد المصري للدراجات، الذي يهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين من خلال برنامج تدريبي متكامل، وسط أجواء يسودها التعاون والالتزام بين أعضاء الجهازين الفني والإداري، بما يعزز فرص تحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.

واختتم رئيس اتحاد الدراجات تصريحاته قائلًا: "لدينا ثقة كبيرة في إمكانات لاعبينا ولاعباتنا، ونتطلع إلى أن يكون هذا المعسكر بداية قوية لمرحلة جديدة من العمل الجاد، وصولًا إلى منصات التتويج ورفع علم مصر في مختلف البطولات."