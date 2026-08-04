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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مصروفات مدرسة ميتروبوليتان الدولية بالقاهرة الجديدة للعام الدراسي 2026/2027

مصروفات مدرسة ميتروبوليتان الدولية بالقاهرة الجديدة للعام الدراسي 2026/2027
مصروفات مدرسة ميتروبوليتان الدولية بالقاهرة الجديدة للعام الدراسي 2026/2027
ولاء عادل

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يواصل أولياء الأمور البحث عن المصروفات الدراسية للمدارس الدولية، لمقارنة الرسوم واختيار المدرسة المناسبة لأبنائهم قبل استكمال إجراءات التقديم والقبول.

وأعلنت مدرسة ميتروبوليتان الدولية بالقاهرة الجديدة الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي 2026/2027، والتي تختلف باختلاف المرحلة والصف الدراسي، وجاءت كالتالي:

المرحلةالصف الدراسيالمصروفات
رياض الأطفالNurseryيحدد لاحقًا (TBA)
رياض الأطفالPre-KG148 ألف جنيه
رياض الأطفالKG1210 آلاف جنيه
رياض الأطفالKG2215 ألف جنيه
ابتدائيGrade 1218 ألف جنيه
ابتدائيGrade 2230 ألف جنيه
ابتدائيGrade 3252 ألف جنيه
ابتدائيGrade 4252 ألف جنيه
ابتدائيGrade 5258 ألف جنيه
ابتدائيGrade 6258 ألف جنيه
ابتدائيGrade 7258 ألف جنيه
إعداديGrade 8252 ألف جنيه
إعداديGrade 9256 ألفًا و500 جنيه
ثانويGrade 10264 ألفًا و600 جنيه
ثانويGrade 11271 ألف جنيه
ثانويGrade 12284 ألف جنيه

وتأتي هذه الرسوم وفقًا لما أعلنته المدرسة للعام الدراسي الجديد، كما تعكس الرسوم المعلنة تفاوت التكلفة وفقًا للمرحلة الدراسية، حيث ترتفع تدريجيًا مع الانتقال إلى الصفوف الأعلى. 

ويُنصح أولياء الأمور بالاطلاع على تفاصيل التقديم وسياسات السداد والرسوم الإضافية – إن وجدت – من خلال إدارة المدرسة أو الموقع الرسمي قبل استكمال إجراءات الالتحاق، لضمان التعرف على جميع الالتزامات المالية الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

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