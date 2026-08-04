مصروفات مدرسة ميتروبوليتان الدولية بالقاهرة الجديدة للعام الدراسي 2026/2027

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يواصل أولياء الأمور البحث عن المصروفات الدراسية للمدارس الدولية، لمقارنة الرسوم واختيار المدرسة المناسبة لأبنائهم قبل استكمال إجراءات التقديم والقبول.

وأعلنت مدرسة ميتروبوليتان الدولية بالقاهرة الجديدة الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي 2026/2027، والتي تختلف باختلاف المرحلة والصف الدراسي، وجاءت كالتالي:

المرحلة الصف الدراسي المصروفات رياض الأطفال Nursery يحدد لاحقًا (TBA) رياض الأطفال Pre-KG 148 ألف جنيه رياض الأطفال KG1 210 آلاف جنيه رياض الأطفال KG2 215 ألف جنيه ابتدائي Grade 1 218 ألف جنيه ابتدائي Grade 2 230 ألف جنيه ابتدائي Grade 3 252 ألف جنيه ابتدائي Grade 4 252 ألف جنيه ابتدائي Grade 5 258 ألف جنيه ابتدائي Grade 6 258 ألف جنيه ابتدائي Grade 7 258 ألف جنيه إعدادي Grade 8 252 ألف جنيه إعدادي Grade 9 256 ألفًا و500 جنيه ثانوي Grade 10 264 ألفًا و600 جنيه ثانوي Grade 11 271 ألف جنيه ثانوي Grade 12 284 ألف جنيه

وتأتي هذه الرسوم وفقًا لما أعلنته المدرسة للعام الدراسي الجديد، كما تعكس الرسوم المعلنة تفاوت التكلفة وفقًا للمرحلة الدراسية، حيث ترتفع تدريجيًا مع الانتقال إلى الصفوف الأعلى.

ويُنصح أولياء الأمور بالاطلاع على تفاصيل التقديم وسياسات السداد والرسوم الإضافية – إن وجدت – من خلال إدارة المدرسة أو الموقع الرسمي قبل استكمال إجراءات الالتحاق، لضمان التعرف على جميع الالتزامات المالية الخاصة بالعام الدراسي الجديد.