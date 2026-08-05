محمد شردي: بصوا حواليكم يا مصريين واحمدوا ربنا على نعمة مصر

قال الإعلامي محمد شردي إن الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة ترتبط ببعضها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن أي حدث يقع في منطقة قد تكون له تأثيرات مباشرة على مناطق أخرى، وهو ما يتطلب متابعة مختلف الملفات بصورة مترابطة.

وأضاف شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، أن فريق إعداد البرنامج يعمل على تقديم الأخبار باعتبارها «وجبة متكاملة»، مع توضيح العلاقات بين الأحداث والتطورات المختلفة.

وأوضح أن العالم يمر حاليًا بمرحلة وصفها بأنها «ضبابية غير مسبوقة» على مستوى الحياة السياسية، لافتًا إلى أن مصر تحضر باستمرار في مختلف الملفات من خلال تحركات تستهدف احتواء الأزمات ومحاولة إطفاء الحرائق في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تواصل أيضًا متابعة الملفات التي تحاول أطراف أخرى تجاهلها أو إبعادها عن الاهتمام الدولي، مؤكدًا أن هذا النهج أصبح متكررًا بصورة يومية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد شردي أن مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، إلى جانب مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، تعمل بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة لمتابعة التطورات الإقليمية، والحد من تأثيراتها السلبية، ومنع تصاعدها.

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