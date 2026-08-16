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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخيارات الآمنة.. أفضل طرق الاستثمار في الذهب

الذهب
الذهب
محمد البدوي

تتعدد البدائل الاستثمارية في ظل استمرار بحث المواطنين عن وسائل آمنة للحفاظ على قيمة مدخراتهم وتنميتها بين الذهب والشهادات البنكية وصناديق الاستثمار والعقارات.

سعر الذهب

ويظل الذهب أحد أبرز الخيارات التي يلجأ إليها المدخرون للتحوط من تقلبات الأسواق والحفاظ على قيمة الأموال، إلا أن طبيعة الاستثمار فيه تختلف عن أدوات الادخار والاستثمار الأخرى. 

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أفضل الطرق للاستفادة من الذهب، والمدة المناسبة للاستثمار فيه، إلى جانب عدد من البدائل التي يمكن أن تحقق عوائد دورية أو رأسمالية، مع التأكيد على أهمية توزيع المدخرات وعدم الاعتماد على وعاء استثماري واحد.

الذهب للادخار وليس للمضاربة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد أن الذهب لا يزال من الأدوات المهمة للتحوط والحفاظ على قيمة المدخرات، خاصة على المدى الطويل، لكنه لا يعد الخيار الأنسب لمن يبحث عن تحقيق أرباح سريعة من خلال المضاربة على تحركات الأسعار اليومية.

أسعار الذهب

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تنويع المدخرات بين أكثر من أداة استثمارية، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على قيمة الأموال والحصول على عائد مناسب.

الشهادات البنكية.. عائد دوري للمدخرين

وأوضح السيد، خلال لقائه مع روان أبو العينين ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الشهادات الاستثمارية والادخارية التي تطرحها البنوك المصرية تمثل أحد الخيارات المناسبة للراغبين في الحصول على عائد دوري.

وأشار إلى أن العوائد على الشهادات تتراوح حاليًا بين 17.5% و18.5%، بحسب مدة الشهادة ونوعها، مؤكدًا أن اختيار الشهادة المناسبة يرتبط باحتياجات المستثمر ومدة احتفاظه بأمواله.

صناديق الاستثمار.. فرص لعوائد أعلى

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن صناديق الاستثمار التابعة للبنوك تمثل بدورها خيارًا متاحًا أمام المدخرين، مشيرًا إلى أن بعض الصناديق حققت خلال العام الماضي عوائد تجاوزت 33% و34%، فيما تخطت عوائد بعض الصناديق حاجز 40%.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وأوضح أن صناديق الاستثمار تختلف عن الشهادات البنكية، إذ يحصل المستثمر على وثائق ترتفع قيمتها أو تنخفض وفقًا لأداء الصندوق والأصول التي يستثمر فيها.

ويمكن أن توفر هذه الصناديق فرصًا لتحقيق عوائد مرتفعة على المدى المتوسط والطويل، لكنها في الوقت نفسه تحمل احتمالات للربح والخسارة، بحسب أداء الاستثمارات.

السبائك والجنيهات الذهبية.. اختيار أفضل للادخار

ونصح عبد المنعم السيد بتخصيص جزء من المدخرات للاستثمار في الذهب، موضحًا أن السبائك والجنيهات الذهبية من الخيارات المناسبة لهذا الغرض.

أسعار الذهب الان

وشدد على ضرورة شراء الذهب من أماكن موثوقة، لتجنب عمليات الغش أو شراء منتجات غير مطابقة للمواصفات، مع التعامل مع الاستثمار في الذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات وليس أداة للمضاربة قصيرة الأجل.

الاستثمار العقاري يحتاج إلى الصبر

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار العقاري يظل أحد الخيارات المهمة أمام أصحاب رؤوس الأموال، لكنه يحتاج إلى سيولة مالية كبيرة ولا يناسب الباحثين عن أرباح سريعة.

وأوضح أن العقار يحتاج عادة إلى الاحتفاظ به لعدة سنوات حتى يتمكن المستثمر من تحقيق عائد مناسب عند إعادة البيع، وهو ما يجعل الاستثمار العقاري خيارًا طويل الأجل مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الأخرى.

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