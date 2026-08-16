إيران: مكافأة 30 ألف دولار مقابل أسر أو قتل أي عسكري أمريكي

أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم الأحد، تخصيص مكافأة مالية قدرها 30 ألف دولار لأي إيراني يتمكن من أسر أو قتل عسكري أمريكي، في ظل استمرار التصعيد بين طهران وواشنطن.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن حاتمي قوله إن أي إيراني ينجح في «أسر أو قتل» عسكري أمريكي، باعتباره «معتديا»، سيحصل على المكافأة المالية المعلنة.

وأوضح قائد الجيش الإيراني أن قيمة المكافأة، التي تبلغ 30 ألف دولار، ستقدم باسم «الشعب الإيراني».

وصعدت طهران لهجتها تجاه واشنطن بشأن مضيق هرمز، بعدما رفض مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المضيق، مؤكداً أن السيطرة عليه لا يمكن فرضها عبر التهديدات أو الاستعراضات العسكرية.

وقال غريب آبادي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الحديث الأمريكي عن السيطرة على مضيق هرمز لا يعكس واقع المنطقة، مشدداً على أن إيران لا تخضع لما وصفه بـ«عروض القوة» أو التهديدات العسكرية.

وأضاف المسؤول الإيراني أن المضيق لا يمكن إخضاعه عبر التصريحات الإعلامية أو حاملات الطائرات، معتبراً أن القرارات السياسية والخطابات الانتخابية لا تمنح واشنطن القدرة على فرض سيطرتها على الممر المائي الاستراتيجي.

طهران: قرار المضيق بيد إيران

وشدد غريب آبادي على أن مضيق هرمز سيظل، وفق الموقف الإيراني، تحت إرادة طهران، سواء تعلق الأمر باستمرار حركة الملاحة فيه أو اتخاذ قرار بإغلاقه.