غارات وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف على "النبطية" اللبنانية وبلداتها

استهدفت سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي العنيف عدداً من المناطق بمدينة النبطية اللبنانية وبلداتها وقراها، متسببة بأضرار مادية كبيرة، ولا سيما في المنازل والممتلكات المدنية.

وشنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على حي الرويس في بلدة النبطية الفوقا، استهدفت مزيداً من منازل المدنيين ودمرتها، كما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه استهدفت منزلا مسؤولا في كشافة "الرسالة" بالحي نفسه، دون تسجيل إصابات.

وفي عربصاليم، استهدفت غارة جوية غرفة الوقف التابعة لجبانة البلدة، ودمرتها بالكامل، وهي تضم أدوات حفر وعربات نقل صغيرة مخصصة لحفر القبور، وألحقت الغارة أضراراً كبيرة بأضرحة الجبانة، وحطمت عددا كبيرا منها، كما أدى عصف الانفجار إلى تحطم زجاج عشرات المنازل المحيطة، وسط حالة من الخوف والتوتر بين الأهالي.

في المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية بعنف وبشكل مركز مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقا، إضافة إلى دوحة كفررمان وأطراف ميفدون وزوطر الشرقية، فيما أفيد باستخدام قذائف فوسفورية في القصف، كما تعرضت أطراف زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة.