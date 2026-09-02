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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار رئيس الوزراء العراقي: ماضون في قرار حصر السلاح بيد الدولة

مستشار رئيس الوزراء العراقي: ماضون في قرار حصر السلاح بيد الدولة
مستشار رئيس الوزراء العراقي: ماضون في قرار حصر السلاح بيد الدولة
أ ش أ

 أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي، تمسك الحكومة العراقية بقرار حصر السلاح بيد الدولة.. مشددا على أن هذا الملف لا ينبغي ربطه بموعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وقال الأعرجي - في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) - "إن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح تحت مظلة الدولة العراقية"، مؤكدا أن العراقيين سيتوصلون إلى توافق بشأن هذا الملف، وأن النتيجة النهائية ستكون خضوع السلاح لسلطة الدولة.

وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية الأمريكية.. أوضح المستشار الأمني أن واشنطن "دولة صديقة" للعراق، وأن البلدين يرتبطان باتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي تشمل مختلف المجالات.

وأضاف أن تفعيل الاتفاقية يمثل مصلحة مشتركة للعراق والولايات المتحدة والمنطقة، ويسهم في تعزيز علاقة متكافئة تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدا أن العراق ليس عدوا لأحد.

وشدد الأعرجي على أن العراق لن يقبل الإساءة إلى أي دولة من دول الجوار، مؤكدا اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج كافة.

المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي قرار حصر السلاح بيد الدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق

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