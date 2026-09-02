جيش الاحتلال يزعم إطلاق حزب الله طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق حزب الله اللبناني طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته.

ومن جانبه ؛ رد جيش الاحتلال في بيان له مستهدفا البنى التحتية للحزب.

وأشار بيان المُحتل إلى إطلاق حزب الله اللبناني خلال ساعات الليلة الماضية طائرتين مسيّرتين مفخختين باتجاه قوات جيش الاحتلال في منطقة مرتفعات علي الطاهر.

وأكد جيش الاحتلال أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له نجحت في إسقاط إحدى المسيرتين المسيّرتين وتمكنوا من اعتراضها.

وذكر جيش الاحتلال : ردًا على هذا العمل، استهدف جيش بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان.

وإختتم جيش الاحتلال بيانه بالقول : ستواصل قوات جيش الدفاع العمل في منطقة المرتفعات، ولن تسمح للمخربين في المنطقة بالدفع بمخططات إرهابية وتنفيذها ضد قوات جيش الدفاع.