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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن 12 غارة على غرب مدينة غزة

شهداء وجوع في غزة
شهداء وجوع في غزة
محمد على

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي شن 12 غارة على الأقل على غرب مدينة غزة.

وقالت مستشفى شهداء الأقصى  أنه سقط 3 مصابين بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد طفلة بنيران الاحتلال خارج مناطق سيطرته في دير البلح وسط قطاع غزة

وتحلق طائرات الاحتلال الحربية  على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة غزة.

فيما القت مسيرات الاحتلال  عددا كبيرا من القذائف على منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بتبادل إطلاق نار كثيف في غزة بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى منطقة المستشفى الأمريكي غربي المدينة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ان هناك موجة استثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة خلال دعم أنشطة مليشيات مدعومة من إسرائيل.

وسائل إعلام إسرائيلية الجيش الإسرائيلي مستشفى شهداء

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