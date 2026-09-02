زاخاروفا: العالم أمام خيارين إما عالم متعدد الأقطاب أو إمبريالية أنانية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن العالم منوط بالتوجه إلى أحد الخيارين إما التعددية القطبية المسؤولة، والمصير مشترك (مسار روسيا والصين)، أو استعمار جديد أناني على النمط الغربي.

وقالت زاخاروفا، خلال حلقة نقاش نظمتها وكالة "سبوتنيك" في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "المسار الثاني يؤدي حتماً إلى الانهيار، بينما يوفر الأول فرصة للبقاء في عالم مترابط تكنولوجياً".

كان وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، عملية تشكّل نظام عالمي متعدد الأقطاب بأنها لا رجعة فيها.

كما اعتبرت ماريا زاخاروفا، أن انعدام المساواة الرقمية، تشكل حاجزاً جديداً يجعل الاستعمار الجديد أمراً محتوما لمن لا يملك تكلفة أنظمته الرقمية الخاصة.

وقالت زاخاروفا، "لذا فإن السبيل الوحيد للخروج هو البحث عن حلول عادلة في المنتديات الدولية العالمية مثل الأمم المتحدة، حيث يكون لصوت الجميع أهمية، وليس حيث يحكم المحتكرون".

وأضافت أن الدول الغربية باتت تستخدم التقنيات الرقمية للتأثير عن بعد في الشؤون الداخلية للدول بدلاً من إرسال قوات إليها مشيرة إلى أن "من أجل ممارسة التأثير والتدخل في شؤون الدول، كان الأمر يتطلب في السابق ما يسميه الغربيون "تواجد على الأرض"، أي كان لا بد من تواجد فعلي داخل الدول من النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية، أما اليوم، فيتم التأثير على دول ومجتمعات بعينها إلى حد كبير من الخارج".