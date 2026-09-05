رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير النقل لتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه

استقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، وزير النقل الفريق كامل الوزير، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام المجلس، بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تقديم التهنئة إلى المستشار محمود إبراهيم أبوالدهب بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا لمجلس الدولة، وكذلك بمناسبة قرب بداية العام القضائي الجديد.

وأعرب الفريق كامل الوزير عن خالص تهانيه وأمنياته بالتوفيق لرئيس مجلس الدولة، مؤكدًا تقديره العميق واعتزازه بقضاء مجلس الدولة وقضاته، ولا سيما في ضوء الدور المهم الذي يضطلع به المجلس في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون، مما ينعكس إيجابًا على ترسيخ الاستقرار المجتمعي وحماية مقدرات الوطن.

وأشار وزير النقل إلى الأهمية البالغة للفتاوى والآراء القانونية التي يصدرها مجلس الدولة، باعتبارها تمثل مرجعًا أساسيًّا ودقيقًا لفهم، وتطبيق أحكام القانون بشكل سليم، على نحو يساعد مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة في تصويب المسار، وتذليل العقبات الإدارية التي قد تواجه سير العمل، وبما يضمن اتخاذ القرارات على وفق الضوابط القانونية الصحيحة، ويحمي المصلحة العامة.

من جانبه، رحّب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بزيارة وزير النقل، معربًا عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة، وحرص مجلس الدولة على تعزيز مجالات التعاون البناء والمثمر مع جميع مؤسسات وجهات الدولة، ومن بينها وزارة النقل، بما يحقق المصلحة العامة، ويدعم منظومة العمل الوطني.

وثمّن رئيس مجلس الدولة الجهد الكبير والملموس الذي تبذله وزارة النقل وقياداتها في تخطيط، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في قطاعات النقل المختلفة، مؤكدًا أن هذه المشروعات الاستراتيجية تمثل قاطرة حقيقية للبناء والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر، وتسهم في النهوض بالبنية التحتية، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتيسر حياة المواطنين.