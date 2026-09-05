تحذيرات من أمطار غزيرة وانزلاقات أرضية في اليابان

واصلت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، توجيه تحذيراتها بأقصى درجات الحيطة والحذر من احتمالية وقوع انزلاقات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة في جزيرة "ياكوشيما" التابعة لمقاطعة "كاجوشيما" بجنوب غرب البلاد، وذلك عقب إصدارها لفترة وجيزة حالة الطوارئ القصوى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هذا التحذير الخاص بالانزلاقات الأرضية يعد الثاني من نوعه منذ تطبيق نظام جديد لمعلومات الطقس والكوارث في مايو الماضي، بعد التحذير الأول الذي صدر إثر أمطار غزيرة شهدتها ولاية "تشيبا" بالقرب من العاصمة طوكيو في أغسطس الماضي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد خفضت تحذير الانزلاقات الأرضية قبل ظهر اليوم من المستوى الخامس والأعلى خطورة إلى المستوى الرابع، وهو مستوى يوجب على السكان إخلاء المناطق المتضررة والتوجه إلى أماكن آمنة.

وسجلت منطقة "أونوايدا" في جزيرة "ياكوشيما" معدل هطول أمطار غير مسبوق بلغ 490.5 ملم، خلال 24 ساعة.

ووفقا لشركة "كيوشو لتوزيع وإمداد الكهرباء"، انقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن نحو 20 منزلًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في حين أكدت الشرطة وفرق الإطفاء عدم تلقيها أي بلاغات عن وقوع أضرار جسيمة.