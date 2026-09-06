أغلبهم من الطلاب وصغار السن.. مقتل ‌25 شخصا ​بعد سقوط حافلة في ​الرأس الأخضر

قُتل ما لا يقل عن 25 شخصا، أغلبهم من الطلاب وصغار السن، عندما سقطت حافلة في واد في جزيرة فوجو، إحدى جزر الرأس الأخضر في المحيط الأطلسي قبالة سواحل غرب إفريقيا.
وبحسب وكالة إنفور برس للأنباء الرسمية في الرأس الأخضر ، فقد حدثت الواقعة على طريق جبلي في شمال فوجو في وقت متأخر من أمس السبت.
وأضافت الوكالة : وعندما انحرفت الحافلة عن الطريق وسقطت من ارتفاع يبلغ حوالي 30 مترا في واد شديد الانحدار.
وذكرت الوكالة أن العديد من الركاب كانوا من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية حيث نقل عدة ركاب مصابين إلى مستشفى في فوجو.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في وزارة التعليم قولهم إن الرحلة لم تكن منظمة من قبل المدارس، بل كانت رحلة سنوية نظمها السائق بشكل خاص، والذي لقي حتفه في الواقعة.