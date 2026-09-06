أغلبهم من الطلاب وصغار السن.. مقتل ‌25 شخصا ​بعد سقوط حافلة في ​الرأس الأخضر

قُتل ‌ما لا يقل عن 25 شخصا، أغلبهم من الطلاب وصغار السن، ​عندما سقطت حافلة في ​واد في جزيرة فوجو، إحدى جزر ⁠الرأس الأخضر في المحيط الأطلسي ​قبالة سواحل غرب إفريقيا.



وبحسب وكالة إنفور برس للأنباء الرسمية في ​الرأس الأخضر ، فقد حدثت ​الواقعة على طريق جبلي في شمال فوجو في وقت متأخر من ​أمس السبت.

وأضافت الوكالة : وعندما انحرفت الحافلة ​عن الطريق وسقطت من ارتفاع يبلغ حوالي ‌30 ⁠مترا في واد شديد الانحدار.



وذكرت الوكالة أن العديد من الركاب كانوا من طلاب المدارس الابتدائية ​والثانوية حيث نقل عدة ​ركاب مصابين ⁠إلى مستشفى في فوجو.



ونقلت الوكالة عن مسؤولين في ​وزارة التعليم قولهم إن ​الرحلة ⁠لم تكن منظمة من قبل المدارس، بل كانت رحلة سنوية ⁠نظمها ​السائق بشكل خاص، ​والذي لقي حتفه في الواقعة.