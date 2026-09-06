رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مستعدون للدفاع عن إسرائيل وبدء الهجوم

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع عن إسرائيل، وكذلك للانتقال إلى الهجوم ضد أي جهة تحاول إلحاق الضرر بها.

وقال زامير، خلال مناورة «ألوت هاشاحار 2.0» المفاجئة، إن التدريب يمثل «خطوة أخرى في تطبيق دروس السابع من أكتوبر»، ويهدف إلى اختبار جاهزية الجيش الإسرائيلي للتعامل مع سيناريو اندلاع حرب مفاجئة.

وأضاف أن المناورة تحمل، على حد وصفه، رسالة إلى أعداء إسرائيل مفادها أن الجيش الإسرائيلي «قادر ومستعد ومتأهب للدفاع عن دولة إسرائيل»، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه «على أهبة الاستعداد للهجوم على أي شخص يحاول إلحاق الضرر بنا».