قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بالدوري.. والقنوات الناقلة
أسعار الفراخ اليوم الأحد.. البيضاء بـ78 جنيهًا والساسو تصل لـ120 جنيهًا
الرئيس السيسي: مصر تثمن جهود الهند في تعزيز التعاون بين دول التجمع وشركائها
طوارئ في المترو.. وزارة النقل تعلن خطتها الشاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد
«الشعر ده يتقص».. أبلة صالحة تراجع مظهر الطلاب في أول يوم دراسة بالقليوبية
دعاء العام الدراسي الجديد.. أدعية للأبناء بالنجاح والتوفيق
وزير التعليم يتفقد مدارس كفر الشيخ لمتابعة بدء الدراسة
بعد التأهل الأفريقي.. جماهير الزمالك توجه رسائل قوية لمجلس حسين لبيب: هتبيع بيزيرا ومين كمان؟
نائب رئيس جامعة الأزهر السابقة: محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكتمل باتباع سُنته والاقتداء بأخلاقه
الرئيس السيسي: قناة السويس محور رئيسي لاستقرار سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة واستدامة التجارة العالمية
تراجع وانخفاض في أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات
موقع عبري: إسرائيل تستعد لعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الانتماء الحقيقي.. فرج عامر يكشف ما فعله نيمار مع سانتوس

نيمار
نيمار
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بما وصفه بالانتماء الحقيقي من جانب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق سانتوس البرازيلي، تجاه ناديه.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نيمار نجم البرازيل ونجم نادي سانتوس، ومعبود الجماهير الكروية البرازيلية، دفع من ماله الخاص ديون نادي سانتوس المتعلقة بـ..، وبعد فك القيد مول ثلاث صفقات لينعش فريقه سانتوس، هو ده الانتماء الحقيقي».

وأشاد رئيس سموحة السابق بالدور الذي نسبه إلى نيمار في دعم نادي سانتوس، معتبرًا أن تحمله أعباءً مالية والمساهمة في تدعيم صفوف الفريق يعكس مدى ارتباط اللاعب بناديه.

ويواصل نيمار مسيرته مع سانتوس، الذي شهد انطلاقة اللاعب البرازيلي قبل انتقاله إلى الملاعب الأوروبية، حيث ارتبط اسمه بالنادي والجماهير بعلاقة قوية على مدار السنوات الماضية.

نيمار الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد موسى

أحمد موسى: حزين أشوف مجرم الحرب نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

أحمد موسى

ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

ترشيحاتنا

تعبيرية

قبل استخراج إعلام الوراثة.. تعرف على عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة

العقارات

تسجيل العقار كأثر يغيّر قواعد اللعبة.. 6 محظورات تلاحق المالك

مجلس النواب

نواب: حصر مستلزمات الإنتاج المستوردة خطوة لتعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد

بالصور

بفستان أحمر جريء .. بسمة بوسيل تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها على إنستجرام | شاهد

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

خلل في ضغط الإطارات يستنفر ستيلانتس.. استدعاء عدد من سيارات جيب

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

لأول مرة في الهند.. السيارات البديلة تتفوق على البنزين خلال أغسطس

سيارات الهند
سيارات الهند
سيارات الهند

لوك جذاب.. ناهد السباعي تخطف الانظار بظهورها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد