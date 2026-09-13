الانتماء الحقيقي.. فرج عامر يكشف ما فعله نيمار مع سانتوس

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بما وصفه بالانتماء الحقيقي من جانب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق سانتوس البرازيلي، تجاه ناديه.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نيمار نجم البرازيل ونجم نادي سانتوس، ومعبود الجماهير الكروية البرازيلية، دفع من ماله الخاص ديون نادي سانتوس المتعلقة بـ..، وبعد فك القيد مول ثلاث صفقات لينعش فريقه سانتوس، هو ده الانتماء الحقيقي».

وأشاد رئيس سموحة السابق بالدور الذي نسبه إلى نيمار في دعم نادي سانتوس، معتبرًا أن تحمله أعباءً مالية والمساهمة في تدعيم صفوف الفريق يعكس مدى ارتباط اللاعب بناديه.

ويواصل نيمار مسيرته مع سانتوس، الذي شهد انطلاقة اللاعب البرازيلي قبل انتقاله إلى الملاعب الأوروبية، حيث ارتبط اسمه بالنادي والجماهير بعلاقة قوية على مدار السنوات الماضية.