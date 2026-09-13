أحمد ربيع: مكان الزمالك الطبيعي دوري الأبطال ونسعى للفوز في المباريات المقبلة

أعرب أحمد ربيع، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، وأن الفريق يسعى لمواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

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وقال أحمد ربيع في تصريحات تلفزيونية: «الحمد لله على الفوز، قدمنا مباراة جيدة، ومكان الزمالك الطبيعي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونسعى للفوز في المباريات المقبلة».

وتحدث لاعب الزمالك عن المنافسة في وسط الملعب، مؤكدًا أنها ليست سهلة في ظل امتلاك الفريق مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات والقدرات الفنية المميزة.

وأضاف: «المنافسة في وسط الملعب ليست سهلة، لأن نادي الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار القادرين على صناعة الفارق».

وأشار أحمد ربيع إلى رغبته في تقديم أفضل ما لديه مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، والعمل على مساعدة الفريق في تحقيق أهدافه، مؤكدًا تقديره للدعم الجماهيري المستمر.

واختتم تصريحاته قائلًا: «أسعى لتقديم أقصى شيء ممكن خلال الفترة المقبلة، ونشكر الجمهور على دعمهم المستمر».

وتأهل نادي الزمالك إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز رباعية الزمالك كل من عبد الله السعيد “هاتريك” في الدقائق 7 و8 و18، وناصر منسي في الوقت بدل الضائع، ليتأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 6 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، مستفيدا من فوزه ذهابا 2 / 1.