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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الأهلي السابق: أرفض التعاقد مع حسام عبد المجيد.. الفريق بحاجة إلى مدافع أفضل

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
عبدالله هشام

أبدى محمد عبد الفتاح كفتة، لاعب النادي الأهلي السابق، تحفظه على طرح اسم حسام عبد المجيد لاعب الزمالك السابق ولودوجوريتس البلغاري الحالي، لانتقاله إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه في مركز قلب الدفاع خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المقاولون العرب الماضية بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال كفتة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويُفضل أن يكون لاعباً أجنبياً دولياً، وسيكون هذا الخيار أفضل من التفكير في التعاقد مع حسام عبد المجيد، وأرى أنه لابد من عدم تفكير مسؤولي الأهلي في التعاقد مع لاعبي الزمالك السابقين.

وتابع: الأهلي بحاجة إلى التأني في اختيار مدافع مميز خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وأرى أن إدارة النادي لم تستطع تعويض رحيل محمد عبد المنعم ورامي ربيعة حتى الآن، وجميع التعاقدات التي تمت في هذا المركز أقل فنياً من الأهلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويواجه الأهلي فريق أبو قير للأسمدة غدا الثلاثاء  ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

النادي الأهلي الأهلي حسام عبد المجيد الزمالك عمرو الجزار

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