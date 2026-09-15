وزير الصحة: الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل الثروة الحقيقية لمصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن مؤتمر ومعرض «إيجي هيلث» الدولي للصحة في نسخته السادسة يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين مختلف قطاعات المنظومة الصحية، في ظل مشاركة واسعة من قطاعات الدولة وممثلين عن دول العالم، وذلك خلال كلمته على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر.

وأوضح الوزير أن مشاركة مختلف قطاعات الدولة إلى جانب ممثلين دوليين تضيف قيمة كبيرة للمؤتمر خاصة في الجوانب الأكاديمية والفنية والمعارض المصاحبة، مشيرًا إلى أن الابتكار والتكنولوجيا أصبحا العنصر المسيطر على مستقبل القطاع الصحي في مجالات صناعة الدواء والأجهزة الطبية والكواشف، وأن مستقبل الرعاية الصحية يرتبط بالاستفادة من التطور التكنولوجي والابتكار.

مفهوم الصحة المستدامة

ونوه إلى أن مفهوم الصحة المستدامة لا يقتصر على بناء المستشفيات وزيادة أعداد الأسرة، بل يمتد إلى منظومة متكاملة تقوم على جودة الخدمات وكفاءة استخدام الموارد والاهتمام بالوقاية والكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب.

وأعرب عبدالغفار عن إعجابه بفكرة الدكتور أدهم المتعلقة بأهمية رصد وتقييم منظمة الصحة العالمية لحجم العمل في القطاعات الصحية بالدول بما يتيح تقديم رؤية دولية ذات صدى إيجابي، مشددًا على أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل الثروة الحقيقية لمصر، ومستفيدًا من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتوظيف البيانات الضخمة للوصول إلى المصابين بأمراض مثل الملاريا والتراكوما والأمراض غير السارية وسوء التغذية والأورام السرطانية وتحقيق نتائج صحية ملموسة.

وأشار إلى أن تعدد المنصات العلمية يمنح المؤتمر عمقًا وقيمة علمية، مؤكدًا أن مصر شهدت تحولًا مهمًا من التركيز على التعامل مع المرض بعد حدوثه إلى تبني الكشف المبكر والتدخل المبكر عبر 15 مبادرة رئاسية عززت الوعي وقللت عوامل الخطورة وأتاحت الخدمات في مختلف المحافظات، وأن ما تحقق جاء بدعم مستمر من القيادة السياسية لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

ومن جانبه أشار اللواء طبيب هشام الشيشتاوي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن المؤتمر يناقش أحدث الحلول في الذكاء الاصطناعي والرقمنة والشمول المالي لإتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع، إلى جانب استعراض المستجدات في مشروع الجينوم المصري وإنجازات مبادرات «100 مليون صحة»، مشيرًا إلى أن المعرض يضم نحو 300 شركة عالمية رائدة تستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة للأطقم الطبية.

وأكد اللواء طبيب خالد عويضة رئيس مجلس إدارة شركة «تحالف مستقبل مصر الطبي» أن القطاع الصحي يمثل أحد القطاعات الحيوية والواعدة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين أطراف المنظومة ودعم الاستثمار والتوسع في الحلول التكنولوجية والرقمية لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها وفق أعلى معايير الجودة.

كما أكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي أن القطاع الصحي منظومة اقتصادية متكاملة تضم المستشفيات والمراكز والعيادات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الصحي والمصرفي ودور القطاع المصرفي في توفير التمويل لدعم نمو المنشآت الطبية وخلق فرص العمل في ظل فرص التوسع الكبيرة في التحول الرقمي التي تتطلب تكاملًا بين القطاعين.

وأشار الدكتور أدهم رشاد المسؤول عن تسيير أعمال منظمة الصحة العالمية في إقليم الشرق المتوسط إلى أن مصر أصبحت أول دولة في العالم تحصل على اعتماد المنظمة لخلوها من فيروس «سي» بعد فحص أكثر من 60 مليون شخص وتلقي أكثر من 4 ملايين مصري العلاج، إلى جانب حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى التنظيمي الثالث للمنظمة للأدوية واللقاحات كأول جهة تنظيمية في أفريقيا تحصل على التصنيفين معًا، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس قدرة مصر على تحقيق نتائج صحية مؤثرة وتعزز أهمية الاستثمار في الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا والقوى البشرية.