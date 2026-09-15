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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أنيق.. ظهور لافت لـ كارولين عزمي عبر إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة كارولين عزمى ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.


وظهرت كارولين عزمى ، باطلالة جذابة لافتة بفستان لامع ملون ذا تصميم أنيق كشفت عن أناقتها و قوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

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