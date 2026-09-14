كارولين عزمي بفستان ساحر على السجادة الحمراء.. شاهد

حرصت الفنانة كاولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء.

إطلالة كاولين عزمي

خطفت كاولين عزمي الأنظار في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الذهبي أما الجزء السفلي تميز باللون الأسود.

أكملت كاولين عزمي إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت كارولين عزمي على خصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.