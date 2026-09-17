محافظ الغربية يتفقد أعمال توسعة الطريق الزراعي لمتابعة التنفيذ ورفع كفاءة حركة المرور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال توسعة الطريق الزراعي؛ لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الأعمال الجارية لرفع كفاءة الطريق وتحسين الحركة المرورية، والتي بلغت نحو 80%، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن أعمال التوسعة تُنفذ من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل المحور الأول من كوبري المعرض حتى كفر عصام، والذي تم الانتهاء منه، والمحور الثاني من كوبري قحافة حتى مدخل سبرباي، إلى جانب أعمال التوسعة بمنطقة الداون تاون ودوران أبو فريخة، مع تنفيذ تقاطعات وفق دراسات مرورية تستهدف معالجة نقاط الاختناق وتحسين انسيابية الحركة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار المتابعة الميدانية لأعمال توسعة الطريق الزراعي، مع رفع كفاءة وتوسعة الميادين، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والمشهد الحضري وتيسير حركة المواطنين والمركبات.